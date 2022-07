El gesto de Miguel Marcos que ha sorprendido (y emocionado) a Belén Esteban

Pocas gente tiene el honor de que sus reapariciones en televisión tengan nombre propio. Belén Esteban se lo ha ganado y este viernes ha protagonizado un nuevo 'Belenazo' al volver a un plató después de tres meses recuperándose de una complicada caída que acabó con una rotura de tibia y peroné. La colaboradora de Sálvame ha pasado unos meses especialmente duros, a los que se ha sumado otro bache de salud, que confesaba por primera vez, y que también le obligó a pasar por el quirófano. "Estuve dos horas en quirófano y me quitaron un pólipo, ayer mismo me dijeron el resultado de la biopsia. Es benigno", contaba por primera vez aliviada, aunque aún baja de ánimo por la difícil etapa que vive. En este proceso, su marido Miguel Marcos ha sido su principal apoyo y ha querido reconocérselo. Lo que no se esperaba es que él también tenía un mensaje para ella.

"Gracias por portarte conmigo y por lo que tenemos, que aunque no sea tuya es como si lo fuera, y con mi madre. Te quiero mucho" decía Belén con contundencia mirando a cámara mientras Jorge Javier Vázquez trataba sin éxito de interrumpirla para decirle que Miguel había escrito unas líneas en sus redes sociales. "No me lo creo", contestaba sorprendida la propietaria de Sabores de la Esteban, consciente de su habitual discreción y de que mantiene privados todos sus perfiles. Aún así ha hecho llegar unas emocionantes palabras a su mujer que leyó en voz alta el presentador.

"Quiero dedicarte unas palabras a ti, mi mujer, que siempre me has apoyado en cualquier aspecto de mi vida y en estos momentos tan difíciles que estás atravesando, siempre estoy y estaré a tu lado porque eres el pilar de mi vida y solo quiero tu bienestar. Juntos superaremos cualquier momento de dificultad y ojalá me hubiera ocurrido a mí para no verte sufrir", comenzaba el mensaje de Miguel, ante el que su mujer no podía contener las lágrimas. "Estoy convencido de que en unos meses estarás completamente recuperada y volveremos a disfrutar el uno del otro. Mi prioridad eres tú. J'ai t'aime", concluía el conductor de ambulancias con una mirada al futuro, un futuro en el que ambos sueñan con celebrar otra boda en Las Vegas.

Belén y Miguel iban a casarse en Las Vegas, al más puro estilo Jennifer Lopez y Ben Affleck, cuando el accidente truncó sus planes, pero la pareja sigue decidida a darse de nuevo el 'sí,quiero'. Fue hace tres años cuando se casaron en una espectacular ceremonia civil que ¡HOLA! te mostró en exclusiva y siempre han mantenido que tenían pendiente revalidar sus votos en la iglesia.