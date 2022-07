Belén Esteban explica cómo se encuentra tras su lesión y revela que está yendo al psicólogo para superarlo

Tres meses después de que Belén Esteban sufriera un desafortunado accidente en directo y se rompiera la tibia, el peroné y los huesos de unión del empeine, la colaboradora comienza a encontrarse mejor. La lesión le afectó tanto a la movilidad como al ánimo, por lo que en su primera entrevista se ha sincerado sobre lo dificil que ha sido el proceso a todos los niveles. La empresaria ha asegurado que estos han sido los peores meses de su vida y que la lesión la dejó bloqueada: "No quería ver a nadie, ni comer, ni hablar... me hundí", ha confesado a la revista Semana.

Belén Esteban ha recuperado parte de su rutina, de hecho ya participa de manera puntual en sus programas de televisión, a pesar de que en las primeras semanas se negaba a cogerle el teléfono a sus compañeros. Ha confesado que ha estado yendo al psicólogo porque ha estado peor "de la cabeza que de la pierna", y que ha estado muy enfadada con todo el mundo a su alrededor, tanto en el ambiente laboral como en el personal. Su marido, Miguel, ha sido su mejor apoyo a pesar de que no siempre ha estado en condiciones de agradecerle su compromiso y entrega. "Mi cabeza me ha traicionado y él ha tenido una paciencia infinita. Me ha demostrado que me quiere con locura", ha admitido la colaboradora, que normalmente prefiero no hablar de su pareja.

El pasado mes de mayo, tras unas primeras semanas totalmente desaparecida y la operación, Belén explicó que le pusieron 2 placas y 20 tornillos para intentar corregir la lesión y 10 días después la evolución era buena. Ya a finales de ese mismo mes la vimos sonreír de nuevo para dar las gracias a los médicos, su familia y sus amigos por su atención: "Trabajando duro para ponerme bien que es lo que deseo", comentaba. Ya en julio, y habiendo empezado la rehabilitación para recuperar la movilidad al 100%, aseguraba que tenía muchas ganas de "vivir la vida".

Belén Esteban ha pasado tres meses muy malos, pero por fin ve la luz al final del túnel. Este martes la hemos visto por primera vez en un evento sin separarse de sus muletas y con una bota ortopédica para no hacerse daño. Se trataba del concierto de Rosalía en el WiZink Center de Madrid, la primera de las dos citas de la cantante en la capital española. La colaboradora y la intérprete de Bizcochito tienen muy buena relación desde hace años, y de hecho hemos visto cómo la empresaria se fotografiaba con la artista en unas instantáneas de lo más cariñosas.

Fue el pasado 25 de abril cuando Belén Esteban tuvo que ser trasladada a un hospital de Madrid por caer mal mientras hacían en el plató una de las pruebas que llevan a cabo los concursantes de Supervivientes. La colaboradora aseguró desde el principio que se había roto el hueso y temía que la operaran, como finalmente ocurrió. La intervención se retrasó en varias ocasiones debido a unas ampollas por la inflamación y una vez ocurrió el ingreso tuvo que alargarse más de la cuenta. La empresaria permaneció alejada de los medios y sin hablar públicamente, ya que como contaron sus compañeros se encontraba muy mal anímicamente, algo que ella misma ha confirmado ahora.