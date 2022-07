Belén Esteban afronta su recuperación con una actitud ¡cada vez más positiva!

Belén Esteban está pasando por un momento compliado desde que el pasado mes de abril sufriese una aparatosa caída en el plató de Sálvame, fracturándose la tibia y el peroné. Ella misma aseguraba que por culpa de este accidente se le había "parado la vida", lo que le hizo posponer sus proyectos profesionales y sus actos sociales hasta volver a estar al cien por cien. Sin embargo, tras un inicio de recuperación demoledor marcado por los bajones anímicos, Belén Esteban ha decidido cambiar por completo su actitud y afrontar este momento de su vida con una sonrisa.

VER GALERÍA

Belén Esteban vuelve a caminar 63 días después de su aparatosa caída

Después de pasar por quirófano, la mujer de Miguel Marcos ha estado centrada en la rehabilitación de su pierna, con el fin de volver cuanto antes a su rutina. Pero al ver que poco a poco ha ido avanzando y mejorando con el paso de los días, y dando sus primeros pasos, Belén Esteban ha empezado a afrontar estos momentos con más optimismo. "Qué ganas de disfrutar de la vida", con estas palabras, que escribía en las historias de su perfil público, la colaboradora de televisión ha mostrado su cambio de actitud, para recuperar la sonrisa y volver cuanto antes a ocupar su puesto de trabajo en el programa de televisión en el que colabora.

VER GALERÍA

Belén Esteban reaparece tras ser operada para dar las gracias a su marido con esta romántica foto

Fue el pasado 25 de abril cuando Belén Esteban tuvo que ser trasladada a un hospital de Madrid por una mala caída que le llevó a estar entre seis y ocho semanas de baja sin poder apoyar el pie. Tras varios días sin dar señales de vida -tan solo se sabía de ella a través de los compañeros de profesión que iban a visitarla y que contaban cómo estaba anímicamente-, Belén subía a su perfil público unas imágenes en las que aparecía sentada en una silla con la pierna en alto, explicando cómo había ido la intervención, ya que se tuvo que alargar por algunas complicaciones: "La operación tuvo una duración de 2h y 45 minutos y en la operación me tuvieron que colocar 2 placas y 20 tornillos. Me realizaron 2 curas en quirófano porque me tenían que sedar. Hoy he vuelto a ir al médico para que me hicieran otra cura y afortunadamente todo va muy bien".

VER GALERÍA

Belén Esteban deberá permanecer diez días más ingresada tras su operación

Por el momento se desconoce la vuelta de Belén Esteban a la televisión. No obstante, está muy atenta a lo que sucede en los diferentes programas, sobre todo en Supervivientes 2022, porque la de Paracuellos del Jarama iba a defender en el plató el paso por la isla de Anabel Pantoja. Pero a pesar de no haber podido acudir, la colaboradora le ha respaldado desde la distancia, opinando sobre la relación que está manteniendo con Yulen Pereira, a través de su perfil público: "Mi gordi, Anabel se tiene que equivocar. ¿Quiénes somos nosotros para decirlo? Que se equivoque ella, los amigos la aconsejaremos pero ella es la que decide y sus amigos siempre estaremos para lo bueno o lo malo", expresaba en un momento dado Belén Esteban.