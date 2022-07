No te pierdas a Chiara Ferragni imitando a la mismísima Belén Esteban: '¿Perdona?' La 'influencer' italiana ha sorprendido a sus seguidores apropiándose de expresiones propias de la colaboradora española

No es la primera vez que una 'celeb' se apropia del particular estilo a la hora de expresarse de Belén Esteban y se graba a sí misma hablando con la voz de la colaboradora de Mediaset. La mismísima Rosalía ha compartido un vídeo con sus seguidores en donde se apropia de las palabras de la tertuliana, simulando que la voz de Belén Esteban es la suya. Pero, lo que resulta más sorprendente es que la espontaneidad y el característico 'estilo Esteban' haya traspasado fronteras y que la 'influencer' conocida a nivel mundial, Chiara Ferragni, se haya sumado a la moda de expresarse con términos tan característicos de Belén como su famoso "¿perdona?", o "¿estamos locos?"... Expresiones fáciles de reconocer por todos y que en su día popularizó la colaboradora española. No te pierdas el loco y divertido vídeo de Chiara Ferragni y.... ¡dale al play!

