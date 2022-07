Las sorprendentes revelaciones de Belén Esteban en su vuelta a la televisión

Belén Esteban ha pasado por un calvario en estos meses. Desde que el pasado 25 de abril sufriera una aparatosa caída, algo que le ha mantenido fuera de su puesto de trabajo durante estas semanas al tratarse de una rotura de tibia y peroné, la colaboradora no ha vivido sus mejores momentos. Sin embargo, tras casi noventa días sin aparecer en pantalla -y ya recuperada anímicamente-, Belén Esteban ha vuelto a la que es su casa, para contar cómo se encontraba y lo que había sucedido en todo este tiempo. Y es que, la propia protagonista ha querido revelar algo que no había contado siquiera a sus familiares.

VER GALERÍA

Belén Esteban celebra el 23 cumpleaños de su hija Andrea, horas antes de volver a la televisión

La empresaria no solo ha tenido que vivir una larga y tediosa recuperación de la pierna, sino que ella misma ha desvelado que, además de lo sucedido a causa de la caída, ha hecho frente a un nuevo problema de salud. Visiblemente afectada, Belén Esteban ha confesado haber pasado por quirófano cinco veces durante este tiempo -y no todo a causa de la pierna-. Sin embargo, no ha sido capaz de contar el motivo a nadie para no preocupar: "Mi madre y mis hermanos se han enterado hoy, mis directores y tú también, es algo que solo hemos sabido mi marido Miguel y yo, no queríamos darle más preocupación a los nuestros, bastante tenían", reconocía Belén en el Deluxe.

Belén Esteban vuelve a caminar 63 días después de su aparatosa caída

"Desde hace algunos años me salen bultos en el pecho y el 6 de julio tenía mi revisión rutinaria, la mamografía salió bien, los bultitos seguían ahí pero al hacerme una ecografía vaginal ven que el endometrio lo tengo más grande de lo habitual", explicaba. "Unos días después comencé a sangrar, yo sabía perfectamente que no era una regla", relataba Belén. "Al día siguiente llamé a mi ginecóloga y me dijo que tenían que hacerme una biopsia urgente", contaba. "Miguel y yo estábamos muy nerviosos, yo en ese momento tan triste, con la pierna tal y como la tenía, no podía esperarme nada bueno, solo pensaba en que me pasaba algo muy malo (…) Estuve dos horas en quirófano y me quitaron un pólipo, ayer mismo me dijeron el resultado de la biopsia. Es benigno", declaraba, pidiendo perdón a sus familiares por haberlo mantenido en secreto hasta ahora.

VER GALERÍA

Belén Esteban será operada en los próximos días tras romperse la tibia y el peroné en directo

Ante las críticas recibidas por parte de muchas personas que creen que es una exagerada, Belén Esteban ha querido responder: "Llevo en la pierna 20 tornillos y dos placas, no me he roto un tobillo como han dicho en algunos sitios, lo que me ha pasado ha sido grave aunque sé que hay cosas peores en la vida, pero a cada uno le duele lo que le duele". Pero, sin duda, lo que más le ha afectado a la colaboradora ha sido lo siguiente: "Mi cabeza me ha fallado y estoy en tratamiento. A mí me han diagnosticado tristeza constante y ya estoy mejor porque me hacía ilusión volver aquí, a mi trabajo, ver a las personas que trabajan aquí y que llevo tanto tiempo sin ver", zanjaba.

VER GALERÍA

Belén Esteban recibe una sorpresa muy especial antes de pasar por quirófano

Sus planes de futuro con Miguel Marcos

Durante todo este tiempo, la de Paracuellos ha contado con el apoyo de sus familiares y amigos, pero sobre todo de Miguel Marcos, quien ha estado a su lado en todo momento y la persona fundamental en su dura recuperación. Belén Esteban se emocionaba cuando el programa le mostraba un mensaje de su marido: "Eres el pilar fundamental de mi vida. Ojalá me hubiese ocurrido a mí para no verte sufrir". Unas palabras que han hecho que la colaboradora se viniese abajo: "He sido muy mala enferma y él me lo ha aguantado todo", aseguraba. Tras esto, y mirando a cámara, Belén ha recordado que la pareja tenía previsto casarse en Las Vegas el pasado mes de junio. Sin embargo, el accidente trastocaba sus planes pero no la decisión de dar el 'sí, quiero' a Miguel: "Le voy a dar el gusto a mi marido de casarme por la iglesia".