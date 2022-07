Belén Esteban celebra el 23 cumpleaños de su hija Andrea, horas antes de volver a la televisión

Ha rescatado Belén Esteban una imagen del pasado para marcar una ocasión muy significativa para ella: el cumpleaños de su hija. Andrea tiene ya 23 años y ha recibido unas cariñosas palabras de parte de su madre, que acompaña este "regalo" con una foto de su infancia. "Hoy es el cumpleaños de mi niña, 23 años. Lo que más quiero en mi vida, lo mejor que tengo, solo puedo dar gracias a Dios de la hija que tengo. Te deseo lo que siempre te digo: se feliz" escribe. Madre e hija están muy unidas, aunque no es frecuente verlas juntas en ocasiones públicas pues Andrea ha optado por llevar una vida discreta, alejada de la atención mediática.

Hace solo unos días acudían juntas al concierto de Rosalía en Madrid, una cita en la que estuvieron acompañadas por Miguel, marido de Belén. Bailaron, cantaron y tuvieron la oportunidad de entrar en el backstage para saludar a la intérprete, que posó muy sonriente con su amiga Belén y el director de cine Pedro Almodóvar. Se pudo ver a Belén caminando todavía con ayuda de las muletas, debido a la lesión que sufrió a finales del pasado abril (tuvo que ser intervenida de una fractura de tibia y peroné).

Una etapa muy delicada

Tras varios meses y mucha rehabilitación, ha ido retomando poco a poco su rutina y está a punto de regresar a la televisión. Dentro de unas horas participará en el programa Deluxe, que supone su reaparición después de tantas semanas de baja. No ha sido un periodo sencillo para la colaboradora, como ella misma confesó en unas recientes declaraciones, en las que explicó que incluso ha tenido que recurrir a ayuda profesional para afrontarlo.

Una caída en directo durante la emisión de Sálvame provocó que Belén tuviera que pasar por quirófano para que le pusieran dos placas y 20 tornillos y así corregir la lesión. "No quería ver a nadie, ni comer, ni hablar... me hundí" ha confesado a Semana. Un proceso en el que su marido Miguel ha sido un gran apoyo: "Mi cabeza me ha traicionado y él ha tenido una paciencia infinita. Me ha demostrado que me quiere con locura".