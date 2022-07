De Belén Esteban a Georgina Rodríguez... nadie se quiere perder el concierto de Rosalía

¡Toda una Motomami! Belén Esteban ha disfrutado este martes del concierto que Rosalía ha ofrecido en el Wizkin Center de Madrid. La colaboradora de Sálvame, que lleva unos meses alejada de los platós de televisión tras el accidente en el que se rompió la tibia en directo, se ha mostrado en actitud muy animada y se ha deleitado de una noche de música en compañía de su marido Miguel. En esta ocasión, la también empresaria se ha desplazado por las gradas con la ayuda de unas muletas y sin la silla de ruedas que la ha acompañado en este tiempo de recuperación. Esto es una gran muestra de su mejoría, no solo en el aspecto físico, puesto que su evolución es notoria y tiene más movilidad, sino también de ánimo, ya que las primeras semanas de lesión se sentía bastante triste porque la falta de independencia y el dolor de la ruptura le impedía hacer una vida normal.

La tertuliana no ha sido la única celebridad que se ha acercado hasta el antiguo Palacio de los deportes para cantar a pleno pulmón de las melodías de la intérprete de Bizcochito, ya que tan solo unas filas por delante de Belén Esteban, se ha podido ver a Pedro Almodóvar. Precisamente, el cineasta no ha dudado ni un momento en ir a saludar a la estrella de las tardes de Telecinco. Esta velada musical ha servido para que el director manchego se tome un respiro en el proceso de grabación de su nuevo largometraje Extraña forma de vivir. Una película de género western que ya ha comenzado su rodaje en el desierto de Almería y que estará protagonizada por Ethan Hawke. Este filme también supondrá el debut en la gran pantalla de su paisano Manu Ríos, que ya triunfó con su papel de Patrick en la ficción adolescente Élite.

Almodóvar no ha acudido solo, sino que a su lado se ha sentado Pedro Pascal. El actor se encuentra en pleno proceso de promoción de su último trabajo, Sín Límites, una serie histórica sobre la vida de Juan Sebastián Elcano, en la que comparte pantalla con Álvaro Morte. Quién también se ha dejado caer por el estadio ha sido Georgina Rodríguez, que ataviada con un total look de de color mostaza y el pelo recogido en una trenza, un estilismo muy acorde con la cantante, ha llamado la atención de todos los allí presentes. La influencer ha aterrizado en Madrid después de unas semanas de vacaciones familiares en Ibiza junto a su marido Cristiano Ronaldo y sus seis hijos. Mientras que el astro del balón no ha ido al recital, los pequeños estaban de lo más pendiente de cada actuación, demostrando que pese a su corta edad también son grandes fans de la vocalista.

Este desfile de rostros conocidos es una muestra más del poder de convocatoria de Rosalía que en los últimos años ha alcanzado la categoría de estrella internacional. Una cantante polifacética que causa furor con cada uno de sus hits. Un estilo ecéltico que la ha llevado a coronarse como la reina de la industria musical. Por todo ello, no es de extrañar que su gira por España se haya convertido en una de las citas musicales más esperadas de todo el año. Las entradas llevan agotadas desde prácticamente el minuto que salieron a la venta y sin importar las altas temperaturas que azotan el país en los últimos días ningún seguidor se quiere perder a su artista favorita.