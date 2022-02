¿Qué hace Rachel Valdés con Jean Paul Gaultier y Pedro Almodóvar?

La artista cubana Rachel Valdés ha compartido una foto en la que aparece con otros dos reconocidos artistas a su lado. A su izquierda vemos al director de cine Pedro Almodóvar. A su derecha, al modista francés Jean Paul Gaultier. El encuentro tuvo lugar ayer en CaixaForum Madrid, donde, hasta el próximo 15 de junio, se exhibe la muestra Cine y moda. Por Jean Paul Gaultier, un recorrido con prendas icónicas del séptimo arte que analiza la relación entre diseñadores y películas.

Rachel Valdés se detuvo ante looks icónicos del cine, como los vestidos que llevaron Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes; Catherine Deneuve en La sirena del Misisipi y en 8 mujeres o Grace Kelly en La ventana indiscreta. También vio el estilismo de Sharon Stone en Instinto básico; el de Marilyn Monroe en Eva al desnudo; el de Marlene Dietrich en El cantar de los cantares; el de Penélope Cruz en La niña de tus ojos o el corsé que llevó Madonna en su gira Blond Ambition World Tour de 1990, diseñado por el propio Gaultier.

Jean Paul Gaultier, de 68 años, ha supervisado personalmente el montaje de la exposición y una de las visitas más importantes que recibió ayer fue la de Pedro Almodóvar. El cineasta manchegó confió en el modista francés para el vestuario de algunas de sus películas más relevantes, como Kika, La piel que habito o La mala educación. "Es una exposición muy bonita, hay que verla. Jean Paul Gaultier es un gran diseñador y un gran amigo. Sabe mucho de lo que habla. Habla de cine y de moda, desde luego que es un especialista. Hay varias películas mías representadas, hemos trabajado juntos", dijo Almodóvar en declaraciones Europa Press. El diseñador francés también estuvo arropado por otros grandes amigos, como Rossy de Palma o Bibiana Fernández.

En la muestra de Gaultier también se pueden ver los trajes de Superman, que vistió Christopher Reeve, o La máscara del Zorro, de Antonio Banderas, así como diseños de alta costura de Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Hubert de Givenchy, Manuel Pertegaz, Balenciaga o Sybilla.

Rachel Valdés, su pasión por el arte, la moda y el cine

Además de su pintura, son famosas sus grandes instalaciones, en las que busca la ilusión óptica a través del uso del reflejo de los espejos. "Si no me hubiera dedicado al arte, creo que lo haría a la actuación, aunque nunca lo he hecho, pero siempre me ha fascinado la idea de interpretar otros personajes, debe ser muy divertido", aseguró Rachel Valdés en una entrevista concedida a ¡HOLA! Fashion. "También me encanta la moda, forma parte de la identidad, me transmite seguridad en uno mismo", añadió, de hecho, en 2021 fichó por Inditex, como embajadora y asesora artística de 'Stradivarius Meets Art', una iniciativa que da a conocer a artistas emergentes de todo el mundo. Sabiendo esto, quién sabe si su encuentro con Jean Paul Gaultier y Pedro Almodóvar irá más allá de una simple foto. ¿Nos sorprenderá en algún momento demostrando sus dotes como diseñadora o actriz?

