Naturalidad, 'importancia justa' a los premios... Penélope Cruz explica cómo llevan sus hijos su éxito

Han crecido sin saber que sus padres eran las grandes estrellas del cine español, pero por primera vez en su vida este año Luna y Leo, los hijos de Penélope Cruz y Javier Bardem, han visto los premios Goya. La actriz ha explicado cómo los niños han sido testigos muchas veces su proceso de crear personajes, la preparación, y todos juntos han aprendido a "darle algo de naturalidad a algo que no es natural". Así intentan mantener los pies en la tierra, tanto por ellos mismos como por los pequeños de la casa, y darle "la importancia justa" a las galas de premios, transmitirles el "amor a la profesión, el valorar tener la oportunidad de dedicarte a lo que te gusta", ha explicado la intérprete en una entrevista en la Cadena SER, a donde ha asistido para promocionar su nueva película, Competencia oficial, que protagoniza junto a Antonio Banderas.

La intención de Penélope y Javier es transmitir a sus hijos "algo sano sobre lo que nos está pasando", demostrando su humildad y consciente de que la fama es "mala amante", como dicen Rosalía y The Weeknd en su canción. A pesar de que su personaje en Competencia oficial considera que ser madre empeora las capacidades de un artista, su opinión es la contraria. "Para mí es la revolución interior más fuerte que yo he vivido desde el primer segundo, lo que más me inspira en mi día a día", ha compartido la actriz, que fue madre por primera vez en 2011 del pequeño Leo, que tiene ahora diez años, y que nació en el Cedars Sinai de Los Ángeles. En 2013 nació Luna, esta vez en Madrid, donde han crecido ambos.

En su caso, y gracias a sus padres y su educación, vive el éxito sin que se le suba a la cabeza. "Es una base que está ahí, que te acompaña de por vida", explica, consciente también de que en su profesión no es fácil mantener el mismo nivel de manera constante. "Yo me creo las cosas lo justo. No conocí a la madre de Azcona pero Luis me habla ella, y es que ella, cuando se reunían en familia y lo pasaban muy bien, después, cuando se hacía el silencio, decía: 'Bueno, ya lo pagaremos, ya'. Y no es que esté orgullosa ni me haga feliz ser así, es algo que es parte de mí y que por supuesto me hace tener los pies en la tierra 100%", comenta para reflejar.

Penélope se sinceraba en diciembre, durante una entrevista con la CBS en Estados Unidos, sobre su preocupación por sus hijos en un mundo en el que la exposición infantil en redes sociales está tan normalizada. "Es casi si el mundo estuviera haciendo algún tipo de experimento con ellos. 'Oh, veamos ¿Qué sucede si expones a un niño de 12 años a tanta tecnología?", reflexionaba. "No hay protección para ellos, para los cerebros que aún se están desarrollando", aseguraba, explicando que Leo y Luna no tendrán móvil ni redes sociales hasta los 16. La actriz no puede evitar preguntarse cómo "afecta la forma en que se ven a sí mismos" el tener tal cantidad de información, también en relación con el bullying y cómo han cambiado las circunstancias en relación a la infancia que tuvo la gente de su generación.

Pese a haberse convertido en los artistas de más proyección internacional de nuestro país, Penélope y Javier han reiterado en más de una ocasión que lo que más disfrutan es el esta con sus hijos. El protagonista de Todo sobre los Ricardos confesaba recientemente que no supo lo que era "el amor incondicional" hasta que fue padre. "Pasar dos semanas fuera de casa me parte el corazón, pero no solo emocionalmente sino que tengo síntomas físico", contaba. A diferencia de lo que él hubiera querido de su familia, puesto que considera que tuvo un padre ausente y que su madre viajaba por toda España, el intérprete quiere ser un progenitor presente pese a no estar dispuesto a renunciar a su profesión.

