Si tienes carnet de conducir y sabes inglés, ¡podrías convertirte en el nuevo asistente de Rachel Valdés!

Si sabes conducir, te defiendes con el ordenador y sabes inglés, estás de enhorabuena. Rachel Valdes busca asistente para su estudio de arte en Madrid. La novia de Alejandro Sanz ha colgado un anuncio con la oferta de trabajo en la que detalla los pormenores que ha de tener el candidato para el puesto. La escultora y pintora cubana ha considerado su perfil en redes sociales el lugar idóneo para resolver de forma rápida su solicitud y ha optado por hacerlo sin intermediarios y dando su correo electrónico para que los posibles interesados puedan enviarle su curriculum vitae.

En el anuncio especifica que hay una "plaza disponible de asistente". Eso sí, la persona que postule para este puesto tendrá que tener carnet de conducir, diponibilidad horaria, habilidades informáticas y conocimiento de idiomas, preferiblemente inglés, dice la oferta, que finaliza el 16 de febrero. En la reseña ha preferido no detallar las condiciones del contrato o el sueldo, pero sí aporta su correo electrónico para que todo aquel que lo desee pueda ponerse en contacto con ella.

La artista tiene varios estudios de arte tanto en Madrid como en La Habana. El nuevo estudio de la novia de Alejandro Sanz se encuentra en un polígono industrial en Alcorcón, a las afueras de Madrid. A simple vista, nadie podía imaginar que dentro de uno de esos almacenes funciona el taller de una de las artistas cubanas de mayor protección internacional. Allí, la pintora crea sus lienzos de proporciones monumentales y sus acuarelas, que transportan al espectador a universos abstractos que guardan cierto parecido con la naturaleza, tal y como contó en las páginas de la revista ¡HOLA!

Su vida experimentó un notable cambio cuando hace dos años conoció a Alejandro Sanz. Dejó su Cuba natal para vivir una preciosa historia de amor junto al cantante de Corazón partío, con quién comparte su amor por el arte. "Yo, como artista, me inspiro en algunas cosas de Alejandro, y creo que él, como músico, también se puede inspirar en mi mundo”, nos contaba recientemente. Rachel está muy feliz con su vida en España al lado del cantante, quien se ha convertido en un pilar imprescindible en su vida. El pasado mes de diciembre el artista sopló las velas de su 53 cumpleaños y su novia le felicitaba con esta romántica dedicatoria. "Hoy en tu día, quiero desearte lo mejor y más bello de este mundo", se expresaba junto a bonita imagen de ambos muy acaramelados y un bonito atardecer de fondo. "Decirte que es hermoso compartir la vida juntos", añadió la pintora cubana en alusión al cariño que les une desde otoño de 2019 cuando la revista ¡HOLA! publicaba las primeras fotos de Alejandro Sanz con la que era su nueva pareja. La artista hecho balance de su relación y asegura que no se ha parado a pensar en todo lo vivido. "Todavía no he tenido el tiempo para analizar si mi vida ha cambiado mucho o no. He vivido intensamente estos dos últimos años y me han pasado tantas cosas que todavía no he tenido tiempo para sentarme a pensar", señala la artista cubana. Y añade: "No he digerido bien todo lo que me ha pasado. Pero no lo he hecho en mi vida. Nunca pienso en dónde he estado o lo que he hecho, siempre miro hacia adelante”.

