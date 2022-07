¡Cómo ha crecido! Georgina presume de su hija Bella Esmeralda a punto de cumplir tres meses

Pronto cumplirá tres meses de vida y la pequeña Bella Esmeralda ya está haciendo honor a su nombre. La quinta hija de Cristiano Ronaldo, segunda fruto de su relación con Georgina Rodríguez, no hace más que crecer y sus padres están muy orgullosos de ella. La bebé, que ya lleva pendientes y complemetos que superan los 200 euros como es el babero bordado de Dior que luce, está recibiendo todo el amor de su familia, que no le quita los ojos de encima tal y como ha demostrado la influencer al compartir una nueva imagen de la niña.

Bella Esmeralda, que ya tiene rasgos que recuerdan a los de su hermana mayor Alana Martina, nació el pasado mes de abril y desde entonces ha recorrido ya Mánchester, Portugal, Mallorca e Ibiza, ¡no para de viajar! Cristiano Ronaldo y su familia están disfrutando de sus vacaciones sin saber con seguridad a dónde les llevará la próxima temporada, ya que se había especulado con la posibilidad de que el futbolista no permaneciera en el United. Después de una temporada en el equipo británico en el que no ha conseguido clasificarse para la Champions, los medios franceses aseguran que el cinco veces galardonado con el Balón de Oro habría explorado ya sus posibilidades de mudarse a París para jugar en el Paris Saint German. Supuestamente, el conjunto galo habría dicho que no al ofrecimiento, pero si finalmente se produjera este movimiento, volvería a coincidir con Sergio Ramos, por ejemplo.

Mientras la familia explora sus nuevas posibilidades, Georgina Rodríguez ya ha vuelto al trabajo y en los últimos dos meses la hemos visto en el Festival de Cannes, el desfile de Jacquemus con motivo de la Semana de la Moda de París y en otros eventos publicitarios. Luciendo una figura muy recuperada, la modelo se ha mostrado sonriente y estilosa solo unas semanas después de ser madre de nuevo.

Sus vacaciones en un yate en las aguas de las islas Baleares han sido de lo más multitudinarias, puesto que Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo han estado acompañados de la madre del futbolista y también sus amigos más cercanos. Entre ellos se encontraban los futbolistas José Semedo y Miguel Paixão, íntimos del deportista, y su hermano, Hugo dos Santos Aveiro. Durante su tiempo en alta mar les vimos solos, sin sus cinco hijos, que quizás estaban con el resto de la familia en tierra firme. "A ella lo que realmente le da la felicidad es la familia, pasar tiempo en familia y con sus amigos, porque, además, es una persona que con su grupo de amigos también forma una familia", decía en el documental de la influencer su amigo Iván García, que trabaja como colaborador en Ya es mediodía y Ya son las ocho.

En estos días de vacaciones en Mallorca, la familia también ha celebrado por todo lo alto el cumpleaños de Cristiano Jr. El primogénito de la familia sopló las velas en "un día mágico" que organizaron en la misma finca en la que se están alojando. Tanto Georgina como Cristiano le dedicaron sendos mensajes de lo más cariñosos en los que dejaban claro el orgullo que sienten por él: "Lo más importante es que sigas siendo el niño que eres con un corazón enorme", decía el futbolista ante todos sus seguidores.