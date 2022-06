Álvaro Morte, 'el profesor de flamenco': la curiosa forma de ganarse la vida del actor en sus inicios

Los comienzos profesionales nunca son sencillos. Si no que le pregunten a Álvaro Morte que mientras intentaba hacerse un hueco en el mundo de la interpretación decidió marcharse a Dublín para ganar algo de dinero extra. Un viaje en el que las cosas no resultaron como él esperaba, puesto que durante el tiempo que estuvo en la capital de Irlanda conseguir trabajo no fue tan fácil como imaginaba en un principio porque su estancia coincidió con una época de crisis laboral. Una situación que le hizo tirar de picardía e ingenio para poder ir subsistiendo. "Tenía el CD del grupo flamenco Pata Negra, entonces me dije voy a ser bailarín profesional porque allí no hay una gran cultura de este género. Llegué a pegar carteles por toda la ciudad donde anunciaba las lecciones", ha confesado entre risas el actor en El Hormiguero.

Sin embargo, no tuvo que demostrar sus pasos de baile ante los ingenuos alumnos, puesto que el mundo del teatro llamó a sus puertas en el momento perfecto. 'Me salió un papel en una obra en España y, afortunadamente, nunca llegué a dar las clases porque hubiera sido absolutamente ridículo', ha explicado aliviado el protagonista de La casa de papel ante el golpe de suerte que cambiaría para siempre su vida.

VER GALERÍA

¿Qué ha pasado entre Álvaro Morte y Jorge Javier Vázquez? Analizamos la polémica

Desde aquel momento no ha parado de trabajar delante de las cámaras y sobre los escenarios cosechando grandes éxitos. Precisamente, en estos momentos se encuentra inmerso en la promoción de su último proyecto, Sin límites, una ficción de Amazon en la que se pone en la piel de Juan Sebastián Elcano y narrará la primera vuelta al mundo. Una miniserie de carácter histórico donde la música también ha desempeñado un papel fundamental, ya que para 'El profesor' el proceso de creación del personaje siempre va acompañado de una banda sonora. En este caso, para darle vida al marino se ha enfrascado de lleno en el mundo del rock and roll, porque, según ha declarado el artista, posiblemente sería el tipo de melodías que elegiría el aventurero durante sus expediciones por el sentimiento de hermandad que desprenden.

VER GALERÍA

Hablamos con Rodrigo Santoro, la estrella brasileña que conquistó Hollywood

En esta ocasión comparte minutos de pantalla con Rodrigo Santoro. El actor ya es toda una estrella en Hollywood por su participación en películas como Love Actually, una de los largometrajes románticos por excelencia. Sobre esta cinta, la actriz Laura Linelly confesó que lo mejor de haber trabajado en ella es haber tenido la oportunidad de besar al también protagonista de Focus. Por ello, Pablo Motos no ha podido resistirse y se ha atrevido a preguntarle sobre algunos trucos para enamorar a otra persona con tan solo un beso. 'Hay que hacerlo con cariño, con amor y con delicadeza para empezar. Luego se verá si nace la pasión', ha detallado el artista de origen brasileño. No cabe duda de que estamos ante uno de los estrenos de la temporada con un casting que se cierra con otros nombres tan populares como el de Carlos Cuevas o Manuel Morón.