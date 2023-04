¿Cómo es la relación de Macaulay y Kieran Culkin? ¿Se conocen sus hijos? El actor de 'Succession' lo aclara

Los fans de Succession ya están disfrutando de la nueva temporada de su serie favorita, aunque lo hacen con un poso de tristeza debido a que esta será la última entrega de la ficción. Los seguidores no están preparados para decir adiós a los personajes con los que han compartido tantos momentos, algo para lo que tampoco estaban listos los actores, quienes grabaron estos capítulos sin saber que era el final.

Todo el elenco se ha reunido para la premiere que se ha celebrado en Nueva York. Un evento al que no podía faltar uno de sus protagonistas, Kieran Culkin, quien, a su paso por la alfombra roja, donde ha estado acompañado de su mujer, Jazz Charton, además de hablar sobre su trabajo, se ha sincerado como nunca sobre su familia y su hermano Macaulay.

En la ficción, Kieran Culkin se mete en la piel Roman Roy, el tercer hijo de Logan (Brian Cox), -cabeza de familia y dueño de Waystar Royco, uno de los mayores conglomerados mediáticos y de entretenimiento del mundo- es el más joven y asume sus responsabilidades sin el menor tipo de ilusión. Es un tipo mordaz, bromista, divertido y no tiene filtro, aunque toda su comedia es una manera de protegerse y de no dejar que nadie penetre en sus verdaderos sentimientos. El humor es una coraza que surge de su soledad.

Ahora, el intérprete de Fargo ha tenido que despedirse de un personaje que le ha dado grandes alegrías (y varias nominaciones a los Globos de Oro). Un adiós del que ha reconocido que se enteró prácticamente en el último minuto, y justo antes de encarar el rodaje del que era el último episodio de una de las series más aclamadas de los últimos años. Aunque ha afirmado que le hubiera gustado que el proyecto se alargara una temporada más porque "ha sido el mejor trabajo de mi carrera y no estaba listo para procesarlo", también ha asegurado estar satisfecho porque Roman ha tenido "un final buenísimo".

Kieran, de 40 años, está gozando de un gran momento profesional, pero también triunfa en su faceta íntima, una parcela que, al igual que su hermano mayor prefiere llevar con gran discreción. En un día tan emocionante con el estreno del broche final de la ficción, el artista se ha abierto y ha hablado sobre algunos aspectos personales y sobre su relación con Macaulay.

Kieran se casó en 2013 con Jazz Charton, técnico de sonido británica de origen francés a la que conoció en un bar de Nueva York un año antes. Juntos son padres de dos hijos: de Kinsey Sioux, a quien llaman cariñosamente Zissou, que vino al mundo en septiembre de 2019, y del pequeño, Wilder, que tiene año y medio. Por su parte, Macaulay acaba de ser padre por segunda vez tras un embarazo muy privado junto a su mujer, la actriz Brenda Song. Ambos hermanos están muy centrados en sus propias familias, por lo que el protagonista de El padre de la novia ha reconocido que aún no ha podido conocer al nuevo integrante de los Culkin.

El trabajo y algún problemilla de logística es lo que ha hecho que no se hayan podido ver todavía. "Los primos viven en Los Ángeles, y nosotros en Nueva York. Tengo una niña de tres años y otro de uno, y con lo ocupado que estoy no puedo subirme a un avión para ir", ha explicado Kieran con sinceridad, quien además ha añadido que "aún no he conocido al bebé numero dos y ellos no han conocido a mi segundo tampoco porque, simplemente, no hemos podido cuadrarlo", dejando claro que no es por causa de una mala relación entre ellos sino por un tema de agendas.

El protagonista de Solo en casa, de 42 años, y Brenda Song, que comenzaron su relación en 2017, dieron la bienvenida a su primer hijo en abril de 2021, al que llamaron Dakota Song Culkin, en honor a la fallecida hermana de Macaulay y Kieran, quien perdía la vida en 2008, con tan solo 29 años de edad, tras ser atropellada por un vehículo al caer a la calzada cuando iba caminando.

Poco antes de las fiestas navideñas, ampliaban la familia con la llegada de Carson, su segundo hijo, un nacimiento que, fieles a la discreción de la pareja, trascendía tres meses después de que el pequeño viniera al mundo, algo que también ocurrió con su hermana mayor. En aquel momento confirmaron la noticia a través de un comunicado donde afirmaban sentirse "llenos de alegría". Muy celosos de su intimidad, los intérpretes no han mostrado imágenes de sus hijos, pero la exchica Disney sí comparte de vez en cuando fotografías dando buena cuenta de que su historia de amor marcha viento en popa.