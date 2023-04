Bella Ramsey cuenta cómo le afectaron las críticas por su físico al conocerse que sería Ellie en 'The Last of Us' La serie, basada en el famoso videojuego, se ha convertido en un auténtico fenómeno a nivel mundial

Ser actor y formar parte de una serie que triunfa es un arma de doble filo. Por un lado, disfrutas de las mieles del éxito, pero, por otro, estás sometido a un constante escrutinio y a una presión externa por parte de los fans que no es nada fácil de llevar. Hay que estar muy preparado para afrontar las críticas, especialmente si llegan, incluso, antes de haberlo hecho y los que te insultan se esconden tras un teclado y amparados en el anonimato. Esto es lo que le ocurrió a Bella Ramsey cuando se anunció que era la elegida para interpretar a Ellie en The Last of Us.

'El premio de tu vida' y 'Vida sana a tope', entre los estrenos más destacados de la semana

VER GALERÍA

Eva de Dominici, cuñada de Penélope Cruz, protagoniza una de las series del momento: 'La chica de la limpieza'

Cuando saltó la noticia de que la intérprete de Juego de Tronos, de 19 años, era la escogida para meterse en la piel de la protagonista, algunos fanáticos del videojuego en el que se basa la famosa serie, cargaron contra ella porque consideraban que no se parecía físicamente al personaje con el que se habían familiarizado en su consola. De repente, comenzaron a lloverle un aluvión de críticas y reproches a través de internet, llamadas para que renunciara al papel antes de comenzar y ella empezó a sentir cómo "todos" parecían obsesionados con su "cabeza cuadrada", ha desvelado en una entrevista en la versión inglesa de GQ.

VER GALERÍA

Bella Ramsey sentía que estaba recibiendo una inmensa cantidad de odio pero, en lugar de dejar de leer los mensajes que estaba recibiendo, cayó en una espiral de negatividad. La protagonista de La peor bruja entraba en su muro para deslizarse por todos los comentarios que se vertían sobre ella y esto se acabó convirtiendo en un pasatiempo masoquista para la joven. "Buscas un comentario que sea aún más doloroso que el anterior", ha afirmado, añadiendo además que "me engañaría a mí misma si pensara que lo estaba haciendo en broma".

VER GALERÍA

Pese a todo, Bella tuvo la fuerza necesaria como para no sucumbir ante los haters y siguió adelante con su papel. "Me gustaría poder decir que tenía la suficiente confianza en mí misma como para que no me hubiera afectado de ninguna manera, pero sí lo hizo", ha reconocido la intérprete de Catherine Called Birdy. Quien, no solo se ha metido en la piel de Ellie, sino que ha consechado con su papel un gran reconocimiento internacional y ha logrado revertir la situación y convertir las críticas en alabanzas. "Me alegro de haber podido hacerlo por ellos. Y por la serie. Y por Ellie. Quiero hacerle justicia", ha aseverado.

VER GALERÍA

La artista, que se identifica como persona de género fluido aunque no tiene problemas con los pronombres femeninos, también se sinceró sobre el acoso que sufrió por parte de un sector de la audiencia de la serie de HBO Max en una entrevista con The New York Times, en la ella aseguraba que "fue la primera vez que tuve una reacción negativa sobre algo. A veces lo encontraba gracioso. Pero cuando llegaba al final después de estar 10 minutos deslizando la pantalla, dejaba el móvil y me daba cuenta de que quizás había sido mala idea hacerlo".

VER GALERÍA

No es la primera vez que Bella Ramsey se ve cuestionada por su físico. Ahora mismo la actriz se encuentra en lo más alto de su carrera gracias al personaje que ha interpretado en la serie que protagoniza junto a Pedro Pascal, pero ha llegado a perder trabajos importantes por no cumplir con los cánones de belleza establecidos en la meca del cine. Esto le sucedía en sus inicios, cuando comenzaba a dar sus primeros pasos dentro de la industria, momento en el que ha reconocido que tuvo problemas a la hora de conseguir ciertos papeles.

VER GALERÍA

"En uno de mis primeros castings me dijeron que le gustaba mucho al director, pero que no había conseguido el papel porque no tenía el 'look de Hollywood'", ha desvelado la intérprete en una entrevista en Good Day DC con Kevin McCarthy. "Eso es algo que siempre me ha parecido muy interesante", ha terminado diciendo. Desde muy joven, Bella Ramsey no se ha rendido ante las adversidades y ha demostrado que su talento va mucho más allá de su aspecto físico, dejando claro que tiene un lugar en la cuna del cine o donde ella se proponga.

VER GALERÍA

En enero, Bella Ramsey se autodefinía en The New York Times como una persona no binaria. La protagonista de Resistencia ha asegurado que, durante el rodaje de The Last of Us, Pedro Pascal, cuya hermana es trans, fue "un gran apoyo". Los dos tuvieron muchas conversaciones sobre género y sexualidad y "no siempre eran profundos: podían ser divertidos y humorísticos, todo el espectro. Fuimos muy honestos y abiertos el uno con el otro", ha explicado en GQ.

VER GALERÍA

Puede que la artista no se defina a sí misma como mujer, pero eso no significa que meterse en la piel de una no sea una experiencia gratificante o que sea algo que la incomode. "Esto es lo que me molesta más que los pronombres: que me llamen 'mujer joven' o 'mujer joven poderosa', 'señorita'... no soy eso", ha explicado. "En Catherine Called Birdy llevaba vestidos, en Becoming Elizabeth, un corsé y me sentí superpoderosa. Interpretar personajes más femeninos es una oportunidad de ser algo tan opuesto a mí, y es muy divertido", ha reconocido.