Así es Bella Ramsey, la actriz de 'Juego de Tronos' que ahora protagoniza exitosa serie, 'The Last of Us' La actriz comenzó su carrera con solo cuatro años porque desde pequeña tuvo claro que su sueño era ser intérprete

Desde el estreno de The Last of Us en HBO, el pasado 16 de enero, Bella Ramsey ha acaparado todas las miradas. La serie, basada en el exitoso videojuego, estaba destinada a convertirse en un fenómeno desde el primer capítulo. Semana tras semana está siendo una de las series más aclamadas. La serie se compone de 9 capítulos en total y está ambientada en el 2033, en un Estados Unidos postapocalíptico. Allí, un grupo de supervivientes deberá salir adelante, 20 años después de desatarse una pandemia global que arrasó con casi todo a su paso.

Bella Ramsey es la protagonista principal y a sus 20 años se ha convertido en toda una estrella. Es la pieza clave que da sentido a toda la trama. Interpreta a una adolescente inmune al hongo que está acabando con las personas y que ha convertido el mundo en un paisaje postapocalíptico lleno de zoombis e infectados. No dudó ni un segundo en aceptar el papel de Ellie, porque sabía que iba a ser el guion de su vida.

La joven actriz nació en Nottingham, Inglaterra y estudió en el InterHigh School. Su particular aprendizaje se debió, sobre todo, a que empezó a trabajar en la actuación desde muy joven. Con solo cuatro años, realizó su primera actuación en el colegio. Desde muy pequeña siempre ha tenido claro cuál era su sueño: ser una reconocida actriz. Pasó por el Loughborough del Stagecoach Theatre Arts y por diferentes series de televisión. Tras mucho trabajo y esfuerzo consiguió el papel que la ayudó a dar el salto a la fama: Lyanna Mormont en Juego de Tronos.

La artista dio vida en la exitosa serie “Juego de Tronos” de HBO Max a Lyanna Mormont, la joven heredera de su casa, que luchó con fiereza en múltiples batallas. . La joven mantuvo su personaje durante las últimas tres temporadas de la producción televisiva y, desde entonces, su carrera no ha dejado de despegar. En una entrevista en la televisión americana confesó que se sentía muy identificada con la chica a la que iba a interpretar. Antes de Juego de Tronos, su carrera profesional ya había comenzado. Además por su actuación como Lyanna, obtuvo una nominación al Screen Actors Guild.

A pesar de su corta edad, la actriz británica ha tenido la oportunidad en aparecer en varias series y películas, entre las que se incluyen algunas de prestigio como La Materia Oscura en HBO, Requiem, Become Elizabeth, Judy, Resistence, Holmes and Watson, Catherine Called Birdy (por su papel coprotagonista, fue nominada a los Critics Choice Awards como mejor actriz joven)… Todo con tan solo 20 años. Y ahora que acapara todos los focos en The Last of Us, parece lógico pensar que tiene por delante una larga carrera en la que está llamada a protagonizar incontables éxitos. Tuvo un papel importante en: "La peor bruja de todas" por el que estuvo nominada al BAFTA (British Academy Film Awards). En realidad deberíamos decir que es la mejor. Porque Ramsey brilló como una de las protagonistas de The Wosrt Witch, la serie basada en los libros de Jill Murphy. Fue la encargada de ponerse en la piel de Mildred Hubble, una de las alumnas del colegio durante las 3 primeras temporadas.

Ahora protagoniza la serie de la que todo el mundo habla y que millones de personas están viendo. Curiosamente, tanto Bella como el otro protagonista, Pedro Bascal, son dos caras conocidas de Juego de Tronos. Su trama está basada en la adaptación del videojuego que fue lanzado en 2013. Los protagonistas principales, Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) tienen que luchar para seguir adelante y no contagiarse porque la pandemia fue provocada por una infestación de hongos y vuelve locas a sus víctimas. Ellie, de 14 años, es la clave de la serie ya que algunos médicos piensan que ella puede ser la clave para la cura de la plaga, ya que es inmune a la infección.Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador.

