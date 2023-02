¿Quiénes son los estilistas que se esconden detrás de los looks de las series del momento?

Decir que la moda y el cine caminan de la mano no es ninguna novedad. Muchas de las prendas y corrientes de estilo que se convierten en tendencia deben el mérito a su aparición en pantalla y, de manera inevitable, tendemos a relacionar muchas de las piezas más buscadas con alguna de las producciones de mayor éxito. Las botas altas podemos vincularlas a Julia Roberts en Pretty Woman, los abrigos de pelo a Gwyneth Paltrow en Los Tenenbaums, los vestidos lenceros a Jennifer Aniston en Friends e, incluso, el modelo de zapatillas Onitsuka Tiger Mexico 66 a Uma Thurman en Kill Bill. Las referencias son infinitas, pero si algo ha quedado claro recientemente, además, es que todas las series más vistas del 2022 han dejado a su paso grandes lecciones de moda que han inspirado, sobre todo, el vestuario de las más fashionistas de la generación Z. Y aunque son muchas las veces que comentamos las pautas de estilo que vemos en sus capítulos (y que luego incorporamos nosotras sobre el asfalto), pocas son las que se menciona a los nombres responsables de este fenómeno: los estilistas.

Euphoria: Heidi Bivens

Uno de los casos de mayor fama ha sido el de Euphoria. Nada más aterrizar en HBO Max la serie causó furor, y lo hizo, en parte, por los looks que pudimos ver de sus personajes. Aunque cada uno de ellos guarda un estilo único que define, a la perfección, su personalidad, todos ellos dejan claro que se tratan de apuestas juveniles y atrevidas, no aptas para cualquiera. La encargada de viralizar este llamativo y arriesgado vestuario ha sido Heidi Bivens.

La estadounidense, que ya trabajó para firmas como Chanel y otras producciones como Spring Skaters (2012), fue nominada a tres premios Emmy en la categoría de vestuario contemporáneo destacado por Euphoria (2019, 2020 y 2021, respectivamente). Nada que pueda extrañar, ya que gracias a esta serie hemos reinterpretado tanto los dress code festivos y los diarios, diluyendo sus límites. Nos ha demostrado el poder que el brilli brilli y los cut-outs tienen durante el día a día o el que, también, las sudaderas pueden obtener por las noches. Bivens es una de las responsables del gran revival de las tendencias 'Y2K' del 2022.

The White Lotus: Alex Boivard

También, entre los éxitos de la misma plataforma de streaming encontramos a Alex Boivard como estilista de The White Lotus. Que todo el mundo hable de su última temporada debe parte de valor a la moda que vemos en sus episodios, ya que esta serie de millonarios ayuda a redefinir el armario de los ricos llenándolo de color, pero escondiendo, sutilmente, el alardeo de la logomanía. Boivard, que también fue la encargada de vestir a los actores de Nope, conjuga en The White Lotus diferentes combinaciones de ropa capaces de vestir a todas las edades, creando conjuntos que son pura inspiración para la próxima temporada estival. Desde los divertidos looks de Portia, pasando por los casual y sport de Olivia y Paula, hasta llegar a los ultra comentados y aplaudidos estilismos maduros de Tanya.

And Just Like That: Moolly Roggers y Danny Santiago

Si hubiera que mencionar, además, una de las producciones que ya vaticinaban alcanzar la exagerada y desmesurada cifra de tweets y de publicaciones que elogian sus outfits, esta es And Just Like That. La que es la secuela de Sexo en Nueva York apuntaba a ser vestida por Patricia Field, quien se encargó de la exitosa influencia que sus personajes tuvieron en la moda desde que se estrenara en 1998. Sin embargo, en estas nuevas entregas, Carrie Bradshaw y sus amigas lucen conjuntos escogidos por Moolly Roggers y Danny Santiago. Nada que fuera casualidad. La primera puede presumir de haber logrado el premio Primetime Emmy al mejor vestuario, pero también de ser el rostro que se esconde detrás de la moda de El diablo se viste de Prada (2006) o Jefa por accidente (2018). Danny Santiago, por su parte, que también participó en el vestuario de Sexo en Nueva York, trabajó para las cabeceras más prestigiosas del mundo y otros estrenos de pantalla como Confesiones de una compradora compulsiva (2009).

Emily in Paris: Marilyn Fitoussi

Hablar de series y moda es sinónimo de hablar de Emily in Paris, disponible en Netflix. El Emilycore es uno de los fenómenos que definen ya a la desmesurada cantidad de seguidores que imitan los looks de Lilly Collins y de sus compañeras de reparto. Son coloridos, exagerados y tienen tantos fans como detractores también, pero, como dirían en Gossip Girl (cuyo estilista fue Eric Daman), lo importante es que hablen de ti. Y de Emily in Paris todos lo hacen. Contó con el apoyo de Patricia Field para su lanzamiento en la primera temporada, pero cayó en manos de Marylin Fitoussi al 100% para las siguientes. La francesa puede presumir de tener una amplia experiencia como estilista en moda de producciones cinematográficas: Bandidas (2006), En el punto de mira (2016) o Valerian y la ciudad de los dos mil planetas (2017), entre otras.

Élite: Cristina Rodríguez

A nivel patrio si hubiera que destacar una serie que arrasa en Netflix y que cautiva a las generaciones más jóvenes, esta es Élite, cuyo vestuario también va un paso más allá y logra hacerse hueco como uno de los más rompedores del momento. Desde que apareciera su primera temporada y con el personaje, sobre todo, de Danna Paola en cabeza, sus estilismos fueron admirados enormemente, pero es en las últimas temporadas cuando toma también las estéticas party y de los 2000 para confirmarnos algunas de las tendencias que ya vimos en triunfos internacionales. Un giro de tuerca a la estética college (que recuerda a Rebelde), la vuelta de las plataformas, el auge de los vestidos de tubo ajustados y la tendencia chav girl, las siluetas ajustadas con cinturón sobre prendas exteriores, las cintas del pelo o los crop tops son tan solo algunas de las muchas pautas que ha dejado a su paso. Obra de la estilista Cristina Rodríguez, a quien conocemos, sobre todo, por haber sido parte del jurado del programa de estilo Cámbiame, y por vestir a muchas de las personalidades más reconocidas de nuestro panorama cultural patrio.