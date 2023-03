Bella Ramsey ('The Last of Us') es la última actriz fascinada por la moda de San Sebastián La joven de 19 años sigue los pasos de las protagonistas de 'The White Lotus' en su idilio con esta firma española

Ya las alfombras rojas no son solo de Valentino, Chanel o Louis Vuitton. Es cada vez más habitual que, con la intención de resaltar entre todas las invitadas, las celebrities se empeñen en descubrir nuevas firmas extranjeras de realización artesanal. Es el caso de Indi&Cold, nacida en San Sebastián, que está viviendo este fenómeno desde el pasado año, cuando se coló en el vestuario de la serie The White Lotus. La última en hacerse con un look de este sello español ha sido la joven revelación Bella Ramsey, ¿La reconoces? ¡Es la protagonista de The Last of Us!

Bella Ramsey se suma al furor por la moda made in Spain

La británica, de 19 años, acumula en su filmografía títulos tan taquilleros como la saga de Juego de Tronos, pero el meteórico éxito de The Last of Us la condujo definitivamente al estrellato. Probablemente no la tenías en tu radar de estilo, pero esto está punto de cambiar porque Bella está tomando nota de los looks de sus compañeras de profesión más populares del momento.

En los Casting Director’s Guild Awards 2023, hizo gala de su estética andrógina o genderless con un look de cuadros extremadamente versátil, que consta de una chaqueta corta utilitaria de punto estampado de pata de gallo en tonos tierra y un pantalón chino a juego, de Indi&Cold.

De The Last of Us a The White Lotus: la firma donostiarra que arrasa

Fundado en 2012, Indi&Cold se ha colado recientemente en los estilismos de la reina Letizia, Tamara Falcó y otras mujeres elegantes del panorama español, pero está dando súbitamente un salto a los vestidores de las chicas de moda internacionales.

Si te suena de algo este look, quizá es porque elpasado mes de diciembre, la 'it girl' italiana Beatrice Grannò, que interpreta a Mia en la segunda temporada de The White Lotus, publicó en sus redes sociales una instantánea casera en la que posa dos piezas prácticamente idénticas a las que luce Bella, también del catálogo Otoño/Invierno 2022 de la firma donostiarra.

Por aquel entonces, el conjunto de Beatrice estaba rebajado en la web de la Indi&Cold, así que sabemos que su chaqueta corta de estampado de cuadros marrones estaba disponible por 97,30 euros, cuando su precio original era de 139 euros. Los pantalones chinos de largo tobillero, por su parte, se vendían por 69,93 euros.

La diferencia entre ambos estilismos radica solamente en el cuello de la chaqueta de la italia, que está recubierto con un tejido de borreguito camel. ¿Cuál de las dos versiones te gusta más?