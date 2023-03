Cuando los actores de las series más vistas se apoderaron de las pasarelas de moda

Tal vez no tenías idea, pero muchos de tus actores favoritos comenzaron sus carreras sobre las pasarelas y no en un 'set' de filmación. Channing Tatum, Jamie Dornan, Diane Kruger o Charlize Theron son algunos casos de éxito, pero el femómeno no se queda allí. En esta era postelevisiva, la nueva generación de estrellas, que ha saltado a la fama casi exclusivamente a través de las plataformas de streaming están viviendo esta experiencia a la inversa. Emily in Paris, The White Lotus, Gossip Girl, Euphoria... la fama in crescendo de sus protagonistas los ha llevado a hacer sus pinitos en el mundo de la moda. Y no nos referimos a Lily Collins o Zendaya sino a sus contrapartes masculinas: los chicos más solicitados de la pequeña pantalla arrasan en las Fashion Weeks.

Los actores favoritos de la 'Gen Z' triunfan como modelos

Lucas Bravo, que interpreta a Gabriel en Emily in Paris, hizo su debut en la pasarela en la Semana de la Moda Masculina de París durante el desfile de la colección Otoño 2023 de LGN by Louis-Gabriel Nouchi. Al instante, las imágenes del francés, enfundado con un abrigo largo estructurado, camisa de traje, corbata negra y guantes de látex, dieron la vuelta al internet. La marca se inspiró en el personaje de Patrick Bateman en American Psycho, lo cual explica su peinado engominado y la cara salpicada de sangre.

Louis-Gabriel Nouchi a menudo busca referencias en novelas que exploran temas tabú, como la muerte, la violencia, la sexualidad o lo grotesco, para transformar dichas nociones en prendas de ropa sumamente sofisticadas. Tanto así que contó hasta con dos galanes de la pequeña pantalla en su última presentación. Además de Bravo, pudimos ver sobre la pasarela al italiano Stefano Gianino, actor de la segunda temporada de The White Lotus, luciendo un precioso traje azul bebé con un top asimétrico transparente y guantes de látex.

El actor que interpreta a Niccoló, un gigoló asociado con la mafia siciliana, acudió a las redes sociales para expresar su emoción: "¡Mi primer desfile de moda! ¡No lo esperaba! ¡Una experiencia INCREÍBLE! ¡Conocí a personas hermosas con grandes corazones!", escribió en la descripción de esta fotografía que retrata su momento estelar.

Esta estrategia no es exclusiva de las firmas femeninas. Con la invención de la publicidad moderna, incluso mucho antes, los diseñadores han querido beneficiarse del potencial viral de un actor o cantante de moda para vender la ilusión de un estilo de vida elevado, solo posible de alcanzar a través del producto que se está buscando vender: un coche de lujo, zapatos exclusivos, un innovador programa de ejercicios, la 'carne' vegana más deliciosa...

Al igual que el boom del reggaeton como género musical de moda propulsó el caché de sus artistas más allá de las fronteras hispanoparlantes, cerrando acuerdos en las oficinas de la Avenue Montaigne, el avasallante éxito de las plataformas de streaming está convirtiendo a sus intérpretes en auténticos influencers, como ha ocurrido siempre con los rostros conocidos del cine y la televisión.

Y la fórmula funciona también a la inversa: modelos de fama internacional, los llamados it boys de la moda, incursionan en la actuación sin un currículum a sus espaldas a esperas de atraer un público nuevo a ciertos contenidos. Skater, surfista y modelo con una legión consolidada de seguidores en redes sociales... Evan Mock lo era todo, menos actor, hasta que fue convocado por HBO Max para encarnar a Aki Menzies en la nueva versión 'Gen Z' de Gossip Girl, que recientemente emitió su episodio final tras dos temporadas de emisión.

Skater, modelo, actor... así es Evan Mock ('Gossip Girl')

Nacido en la costa de Oahu (Hawái), se mudó a California para probar suerte en el patinaje, pero su vida dio un giro cuando el cantante Frank Ocean compartió en sus redes sociales un vídeo en el que aparece Mock haciendo skate. El flechazo fue instantáneo y las firmas de moda de alta gama (Calvin Klein, Louis Vuitton, 1017 Alyx 9SM, Paco Rabanne...) comenzaron a llamar a su puerta.

Sin embargo, el éxito de su nueva faceta como actor le ha llevado a poner de lado sus días como modelo, pero no por ello ha dejado de ser un rostro archiconocido en las Fashion Weeks de París, Milán o Nueva York. En lugar de vivir el espectáculo en carne propia sobre la pasarela, puede simplemente presenciarlo desde el front row, sentado junto a otros referentes de moda o embajadores de marca.

Más allá de las pasarelas: también fascinan en los front rows

Después de todo, también allí, en las gradas, se imponen las nuevas tendencias que llevaremos en los próximos meses. Es el rol del influencer, cuyo 'desfile' comienza apenas se baja del coche en su entrada al recinto, ante los cientos de paparazzis expectantes por capturar el momento, así como el look escogido para la ocasión. Plenamente consciente de esto, el actor Angus Cloud (Fezco en Euphoria) aprovechó su invitación al desfile Otoño/Invierno 2022-2023 de Coach para suscitar un momentazo viral que robó el foco a las creaciones de la firma.

Al tiempo que los modelos desfilaban, el pelirrojo decidió abrir una bolsa de snacks de la marca Cheetos, a vista de todos en la primera fila. La imagen, así como la divertida personalidad de Cloud, hizo de este el show más visto de la Semana de la Moda de Nueva York aquella temporada, demostrando que no todo se trata de lo que subas a la pasarela. De hecho, son las múltiples facetas de estos chicos 'malos' las que los han convertido en objeto de deseo para sellos de moda internacionales, del lujo de París al fast fashion de Zara.

Zara apuesta por los actores del momento

No es una expresión. Tanto Evan Mock como Angus Cloud han figurado en el catálogo del gigante de Inditex en los últimos años, siguiendo la estrategia empresarial que, entre otras tácticas, le ha ganado a Zara unos márgenes de crecimiento exponenciales tras la pandemia. La filosofía aspiracional es palpable en su selección de colaboradores, discernible de aquella de Shein o Boohoo: las supermodelos Kate Moss, Kaia Gerber, la perfumista Jo Malone, el diseñador Narciso Rodríguez, fotógrafos como Steven Meisel o Mario Sorrenti, entre tantos otros aliados fieles a los que ahora se suman los actores de las series más vistas por las nuevas generaciones. Al fin y al cabo, los chicos también compran.