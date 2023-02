Aubrey Plaza y Beatrice Grannò ('The White Lotus'), dos inesperadas embajadoras de la moda española

Desde el lanzamiento de su segunda temporada el pasado mes de noviembre, no hemos parado de leer sobre The White Lotus, que recientemente ha sido premiada con dos Globos de Oro. La serie del momento, emitida por HBOMax, nos ha permitido adentrarnos en las vidas de los millonarios más excéntricos, los oscuros secretos que esconden y, por supuesto, sus armarios de diseñador. Pero no todo es Valentino, Carolina Herrera o Louis Vuitton... sus protagonistas también visten moda española, una prueba más de que la artesanía made in Spain se consolida alrededor del mundo.

Sex Education, Emily in Paris, The White Lotus... Los vestuarios de las series más exitosas incluyen cada vez más firmas españolas de confección artesanal, traspasando la barrera del aclamado modelo fast fashion de Mango o Zara, que lleva muchos años ejerciendo de rostro para la industria textil de nuestro país a nivel internacional. La estilista Alex Boivard tuvo la difícil tarea de idear combinaciones de ropa capaces de vestir a todas las edades, todas radicalmente distintas para adaptarse al estilo propio de cada personaje en sus vacaciones sicilianas.

Una firma donostiarra en el vestidor de The White Lotus

Para vestir a Harper, la abogada interpretada por Aubrey Plaza, Boivard adquirió una prenda básica de Indi&Cold, sello con sede en San Sebastián y fundado en 2012, que también se ha colado en los estilismos de la reina Letizia, Tamara Falcó y otras mujeres elegantes del panorama español.

En los episodios cuatro y cinco de esta segunda temporada, Harper luce una camiseta estampada de rayas verticales con cuello redondo, mangas cortas y bolsillo frontal. Es una prenda que, en principio, puede pasar desapercibida, pues ella la lleva a modo de pijama, pero es esta misma sencillez la que permite combinarla con bermudas o shorts vaqueros todos los días del verano.

Las actrices también aprovechan las rebajas

La camiseta pertenece a una colección anterior (Primavera/Verano 2022), por lo que ya no se encuentra disponible, pero no es la única pieza de Indi&Cold que ha aterrizado en las perchas de las actrices de The White Lotus. La 'it girl' italiana Beatrice Grannò, que interpreta a Mia, publicó en sus redes sociales una instantánea casera, en la que posa con un look de temporada que actualmente está rebajado.

Parece que la actriz pidió consejos de estilo a su compañera de reparto porque, con tan solo dos meses de diferencia, Beatrice estrenó este conjunto de dos piezas, de Indi&Cold, que forma parte del catálogo de rebajas de la marca. Está compuesto por una chaqueta corta de estampado de cuadros marrones con cuello camisero de borreguito ( 139 97,30 euros) y un pantalón chino de largo tobillero ( 99,90 69,93 euros).

