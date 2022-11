Las claves del éxito de ‘The White Lotus’, que ha anunciado su tercera temporada

Hay proyectos que parecen aupados por la fortuna para conseguir todo lo que se propongan, ese es el caso de The White Lotus, la serie que arrasó en la anterior edición de los Emmy, con cinco de las veinte estatuillas a las que llegó a estar nominada. Si la primera temporada fue un éxito rotundo, la segunda recién estrenada no ha defraudado y, según HBO, ha copado todas las previsiones de popularidad y visionados, así que la plataforma ha decidido renovarla para una temporada más (por ahora), que verá la luz el año que viene. ¿A dónde viajarán en esta ocasión?

Si aún no la has visto, o si te quedaste en la primera temporada, debes saber que cada temporada de The White Lotus se ambienta en un emplazamiento turístico del mundo, formando parte de la misma cadena hotelera. La primera fue en Wailea (Hawái), la segunda en Sicilia y la tercera todavía está en el aire, a la espera de que HBO desvele esos detalles y el elenco que participará. Lo cierto es que Mike White ya tenía esa idea de continuidad cuando le propuso la serie a la plataforma, sin embargo el proceso ha sido muy casual, pues se trata de un éxito rotundo pero bautizado en las aguas del azar.

Todo empezó en pleno confinamiento, cuando HBO se vio en la tesitura de seguir produciendo ficción de calidad pero atravesando la crisis del COVID con todas las limitaciones de rodaje que eso implicaba: aislamiento de actores y equipo, dificultades técnicas para desplazarse a las ciudades o en emplazamientos complejos. Entonces le consultaron a Mike White, quien fue guionista de series tan dispares como Dawson crece y Emoji: la película, y él les puso en bandeja la solución a sus problemas: una serie burbuja que podría rodarse con un elenco permanente, casi como si fuera una obra de teatro o una comedia de estudio muy acotada, utilizando localizaciones reales, pero fuera de las ciudades o entornos complejos.

The White Lotus solo pretendía suplir el hueco que iban a dejar otras series por la imposibilidad de ser rodadas durante los meses siguientes al confinamiento. Por eso se pudo rescatar a Sydney Sweeney, que liberó su agenda de Euphoria, siendo uno de los principales reclamos de la ficción. Sin embargo, su estreno en pleno verano de 2021 fue revelador, colmó todas las expectativas de HBO y se convirtió en la serie de la que todo el mundo hablaba, aunque entró con toda la humildad de un proyecto sencillo y acabó por generar adeptos que pedían una continuación.

La plataforma esperó a los Emmy para decirse, o tal vez ya lo sabían y no quisieron desvelar su renovación hasta ese momento. Fue entonces cuando se supo que The White Lotus iba a tener una segunda temporada, rescatando a uno de los personajes, Tanya McQuoid (interpretada por Jennifer Coolidge), la mujer que viaja sola al resort de Wailea en la primera temporada, con la intención de esparcir las cenizas de su difunta madre, y que en la nueva entrega tendrá la oportunidad de viajar a Sicilia, ya como mujer casada, para entrar en una trama de que de nuevo es cómica y enrevesada junto a actores como F. Murray Abraham (Homeland) o Michael Imperioli (Los Soprano).

Ahora que la segunda temporada ya está en su ecuador y que los primeros capítulos ofrecidos semana tras semana han dejado el listón de nuevo en lo más alto ha sido el momento elegido por HBO para desvelar que los suscriptores de la plataforma tendrán una nueva cita para viajar a un destino por definir, a un nuevo enclave paradisiaco. ¿Quién será el afortunado que repita viaje? ¿A dónde le acompañaremos y en qué misterios se verá atrapado? Hasta el momento Mike White no ha soltado prenda, pero ya se sabe que el estreno será en 2023, para no desaprovechar el tirón e impulso ganado por la serie, y que de nuevo nos llevarán a una temporada burbuja donde nada es lo que parece.