¡A por el Emmy! Descubre las series favoritas a ganar este año los 'Oscar de la tele'

Los Emmy vuelven esta noche a desplegar todo el glamour y esplendor de su alfombra roja, en una 74ª edición de los premios que se espera con muchas ganas y tendrá en vilo a buena parte de la industria del entretenimiento. El Microsoft Theater de Los Ángeles (EE.UU.) acoge la gala de la NBC que será presentada por el cómico norteamericano Kenan Thompson, toda una estrella en su país gracias a su trabajo en el icónico Saturday Night Live.

'Succession', el gran estandarte de HBO tras 'Juego de tronos'

Como cada año, un buen número de producciones compiten en los llamados 'Oscar de la tele' para hacerse con el preciado galardón, si bien hay tres títulos que destacan por encima del resto. El drama familiar Succession -que aspira a seguir en lo más alto-, la aclamada comedia Ted Lasso de Jason Sudeikis y la miniserie revelación The White Lotus parten como las grandes favoritas en sus respectivas categorías, aunque podría haber sorpresas.

'El juego del calamar', a dar la campanada

La popular serie surcoreana, convertida en todo un fenómeno global desde que se estrenó, se ha colado en los Emmy y ya ha hecho historia al ser la primera producción en habla no inglesa que pelea en las principales candidaturas. Los actores Lee Jung-jae y Jung Ho-yeon también optan al reconocimiento por su interpretación en El juego del calamar, junto a nombres tan conocidos como Michael Keaton, Amanda Seyfried, Zendaya, Bill Hader, Jason Bateman, Bob Odenkirk, Patricia Arquette o Julia Garner.

También habrá que estar atentos a lo que puedan conseguir títulos como Stranger Things, Euphoria, Dopesick, Pam & Tommy, Hacks, Solo asesinatos en el edificio, Ozark, Better call Saul, Severance o Yellowjackets, unas más veteranas que otras pero todas con una gran cantidad de seguidores a sus espaldas. En cuanto a la particular batalla que libran las plataformas, HBO parte de momento con ventaja gracias a las 140 nominaciones que suman todos sus títulos, seguida de Netflix con 105.

La época dorada de la ficción en televisión

"Hemos recibido un número récord de participaciones", ha comentado al respecto el presidente de la Academia de la TV estadounidense, Frank Scherma. Dato que viene a refrendar lo que llevamos viviendo desde hace tiempo, la época dorada y un "momento nunca visto para la producción" en la pequeña pantalla, apostillaba en rueda de prensa.

Los premios más prestigiosos del mundo de la televisión calentaron motores hace diez díaz, cuando se entregaron los Creative Arts Emmys 2022. Los reconocimientos técnicos y artísticos fueron, entre otros, para la docuserie The Beatles: Get Back y el especial musical Adele: One Night Only. Además, se homenajeó al fallecido Chadwick Boseman (Pantera Negra) dándole el galardón póstumo por poner voz a la animada What if...? de Disney+.