¿Se ha casado Adele con Rich Paul? La pista que ha desatado los rumores

Adele está de enhorabuena porque ha dado un paso más en su carrera. Después de convertirse en una de las cantantes más populares de esta generación, la artista acaba de ganar un premio Emmy por su show Adele: One Night Only, un concierto especial que se emitió en televisión en Estados Unidos. Ahora que ya tiene Emmy, Grammy y Oscar solo le queda un Tony para entrar en el exclusivo grupo de artistas que se ha llevado todos los galardones de interpretación de Hollywood. Pero en las fotos que ha compartido, con la cara lavada y el pelo semirrecogido con toda la naturalidad, para dar a conocer a sus fans que ya tenía la estatuilla en casa... hay algo que llama poderosamente la atención.

El salón de Adele está exquisitamente decorado con moqueta beis a cuadros y sofás de terciopelo de color topo. Pero en el centro de la mesa está situado el magnífico galardón de los Emmys, una mujer alada que sostiene un electrón, una representación de la ciencia y el arte unidos en una misma figura: la televisión. La estatuilla está colocada sobre unos libros y, justo detrás, se encuentra una caja de un juego llamado rummikub, estilo dominó, con dos palabras en la tapadera: The Paul's. Podría parecer un nombre cualquiera si no fuera porque Paul es el apellido del novio de la cantante, con quien sale desde 2021. Rápidamente en los comentarios la gente ha empezado a especular si se trataba de una prueba de un posible matrimonio de la artista, lo que significaría que se ha cambiado el apellido para llevar el del Rich Paul, una tradición muy arraigada en países anglosajones.

Sin embargo, si realmente Adele y Rich Paul (cuyo nombre real es Richard) se hubieran casado su nombre como pareja sería The Pauls, sin el apóstrofe, igual que Beyoncé y Jay-Z son The Carters. Se trata de un pequeño detalle ortográfico que por el momento parece indicar que no hay matrimonio, al menos de momento, y que quizás se trate de una broma de la pareja. Eso sí, no es la primera vez que saltan las alarmas y en entrevistas pasadas la cantante ha desvelado que le encantaría volver a casarse y también tener más hijos, así que... ¿será solo cuestión de tiempo?

Adele y Rich comenzaron su relación en 2021, a pesar de que se conocieron hace años en una fiesta de cumpleaños. "Fuimos a una cena que, según él, era por trabajo. Pero yo me preguntaba cuál era el trabajo por el que teníamos que quedar. Era la primera vez que estábamos solos y no con amigos", explicó la cantante durante una entrevista, dejando claro que su pareja le hace reír mucho y que es muy inteligente. En su especial televisivo señaló precisamente que el amor había vuelto a su vida en el mejor momento posible después de su separación de Simon Konecki en 2019, tras lo que no se finalizó el divorcio (de 180 millones) hasta dos años más tarde, pandemia mediante.

A principios de 2022 Adele publicó una fotografía con las llaves de su nueva casa de 55 millones de euros en Beverly Hills (California), dando a entender a sus seguidores que se había mudado junto a su novio en el hogar que había pertenecido a Sylvester Stallone. Rich es un agente deportivo de Cleveland que fundó la empresa Klutch Sports Group, una de las más conocidas de la NBA al representar a jugadores como Eric Bledsoe, Troy Bolton Jr., Ben Simmons o LeBron James (que participó en la creación de la agencia).