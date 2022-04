La drástica decisión de Adele para salvar su último espectáculo

Loading the player...

No es la primera vez que Adele sufre un desencuentro con algún miembro de su equipo, pero lo que si es cierto es que la decisión que acaba de tomar la artista británica es de las más contundentes al tratarse de una acción sin posibilidad de retorno y que afecta a todos sus escenógrafos y diseñadores. La cantante de Hello lleva desde el pasado mes de enero intentando sacar adelante su espectáculo Weekend with Adele, y con el fin de estrenarlo el próximo verano, según The Telegraph, Adele habría tomado esta drástica decisión que no se había producido antes en toda su carrera. Si quieres conocer los detalles de esta noticia, ¡Dale al play!

