Adele y Rich Paul reaparecen juntos y muy cariñosos tras su montaña rusa de emociones

Parece que Adele y Rich Paul van afianzando poco a poco su relación, a tenor de las imágenes de cariño y complicidad que ha protagonizado la pareja este fin de semana. La cantante británica y el agente deportivo acudían juntos a All Star Game de la NBA, el partido de las estrellas que reunía sobre el parquet a muchos de los mejores jugadores de baloncesto del mundo. La artista de 33 años y su chico se sentaban en primera fila del pabellón Rocket Mortgage FieldHouse de la ciudad de Cleveland (Ohio, EE.UU.) donde tenía lugar el espectáculo. Allí, el uno al lado del otro, se dedicaban gestos amorosos mientras disfrutaban del choque que ganó el equipo de Lebron James al de Kevin Duran. Inseparables en todo momento, Rich rodeaba a su novia con el brazo por encima del hombro en señal de cobijo y protección, para demostrar a todos que lo suyo va en serio.

No es la primera vez que les vemos asistiendo juntos y muy sonrientes a un encuentro de basket, pues ya lo hicieron el pasado enero para ver a los Atlanta Hawks contra Los Angeles Lakers, y en julio en el duelo de los Phoenix Suns contra los Milwaukee Bucks. Su intenso romance escribe ahora este nuevo capítulo -más tranquilo que los anteriores-, tras el carrusel de emociones en el que parecen haberse instalado ambos desde que comenzaran a salir juntos el pasado verano. Adele anunciaba entre lágrimas hace unas semanas que cancelaba su concierto en Las Vegas a consecuencia de un brote de covid entre los miembros de su equipo. Sin embargo, horas más tarde, medios estadounidenses aseguraban que el motivo real de la suspensión tenía que ver con problemas en su relación sentimental con Rich Paul. Fuentes del entorno de la artista desvelaban que se ponía a llorar durante los ensayos e interrumpía muchos de ellos para atender las continuas llamadas de su novio.

En medio de la tormenta, la intérprete de Rolling in the deep y Hello quiso salir al paso y negaba de alguna forma que hubiera crisis entre ellos. Hace dos semanas, ella "sumaba" otra prueba del amor que le tiene su pareja, al menos a ojos de los curiosos que siguieron el paso de la artista por la alfombra roja de los premios Brit. Fue allí donde se pudo ver en el dedo anular de su mano izquierda un impresionante anillo con un diamante en forma de lágrima que hizo saltar las alarmas: ¿se ha comprometido? ¿ha dado la pareja el gran paso? La joya de la intérprete británica destacaba sobre su ajustado vestido negro con detalle de gasa en el escote de Giorgio Armani Privé, por lo que las especulaciones no tardaron en multiplicarse. La cantante brilló ante los focos, pero también en el escenario pues con los tres galardones que sumó (mejor álbum, mejor canción y mejor artista) se convertía en la segunda cantante con más Brit en la historia de los galardones.

