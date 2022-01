El verdadero motivo por el que Adele podría haber cancelado sus conciertos en Las Vegas

Hace apenas diez días Adele confesaba entre lágrimas que era imposible empezar su espectáculo fijo en Las Vegas porque "la mitad del equipo estaba enfermo de covid-19", sin embargo ahora el diario The New York Daily News afirma que el verdadero motivo por el que la cantante británica canceló sus conciertos no fue el coronavirus, sino una crisis sentimental con su pareja, el agente deportivo Rich Paul. Medios como Daily Mail o The Mirror se han hecho eco de la noticia y aluden a que sus problemas con el músico estadounidense han sido la razón por la que ella no ha podido actuar. Fuentes del entorno de la artista desvelan que la artista se ponía a llorar durante los ensayos e interrumpía muchos de las puebas para atender las llamadas de su novio.

Nada más cancelar los conciertos, Adele puso rumbo a Los Ángeles para reunirse con Rich Paul. Según ha informado The Sun, la cantante estuvo la semana pasada en casa de su novio en Beverly Hills tratando de salvar su relación después de haber pasado tiempo separados por sus respectivos compromisos laborales. Apenas se habían visto porque Paul, que es uno de los agentes deportivos más prestigiosos de la NBA, estaba fuera por trabajo y ella, inmersa en su show de Las Vegas. "Estaba molesta de que él no pudiera estar allí con ella cuando las cosas comenzaron a desmoronarse con la serie de conciertos y eso dificultó las cosas para ambos. Ella lo necesitaba allí, pero él no podía. Han sido semanas difíciles", ha indicado una fuente al tabloide británico.

Adele y Rich Paul comenzaron su noviazgo a principios de 2021 y la primera vez que se les vio juntos fue durante un partido de la NBA en julio entre los Phoenix Suns y los Milwaukee Bucks en Arizona. "Rich Paul ha traído a su novia al partido. Su novia es Adele", aseguraba entonces el periodista Brian Windhorst sobre el noviazgo del agente del jugador de baloncesto LeBron James. Han sido contadas las ocasiones en las que se les ha visto juntos, pero es cierto que la cantante de Hello lleva una vida mucho más alejada del foco mediático, ya que además de su música está dedicada al cuidado de su hijo Angelo.

La cantante Adele canceló su espectáculo en Las Vegas, un show que se prolongaría hasta el 16 de abril, con conciertos de la artista cada fin de semana en el prestigioso recinto Coliseo del Hotel Caesar, y cuyo comienzo estaba programado para el 21 de enero. De momento la artista no ha dado nuevas fechas para este espectáculo por el que algunos de sus fans llegaron a pagar cifras de hasta 529 euros. Adele dijo sentirse enfadada y avergonzada por sus seguidores, pero insistió en que era imposible empezar con la mitad del equipo enfermo de covid. Además de suspender estos conciertos, Daily Mail afirma que la cantante ha cancelado también la actuación que tenía prevista en los Brit Awards el próximo 8 de febrero en Londres.

