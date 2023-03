La emoción de Bella Ramsey ('The last of us') al acudir a su primer desfile en París La actriz británica, de 19 años, eligió un look de lo más original que llamó mucho la atención

Es una de las chicas de moda, por eso, su presencia en la Semana de la Moda de París ha suscitado tanta expectación. Bella Ramsey, que sigue sumando éxitos con su papel en la serie The last of us, fue una de las invitadas al desfile de Dior en la capital francesa y compartió flashes con estrellas como Elle Macpherson, Chiara Ferragni, Elsa Hosk, Sassa de Osma, Stella Banderas o Alex Rivière. La actriz británica, de 19 años, estaba muy emocionada porque era su primer desfile y su cara lo decía todo.

Para su debut en el desfile de Dior, la protagonista de The last of us se decantó por un look especialmente llamativo que pertenece a la de la colección primavera/verano 2023 de la firma francesa. Bella combinó un original mono estampado con medias de rejilla y bailarinas, además de un bolsito en tamaño mini.

Quien la ayudó a elegir su estilismo fue Fabio Immediato, que además de trabajar con ella también se ha encargado de algunos looks de Pedro Pascal, su compañero en The last of us. Lució también un maquillaje muy natural de Amanda Grosman, y la melena recogida en un moño muy pulido con efecto wet, obra de Earl Simms, estilista que tiene clientas de la talla de Emilia Clarke, Sienna Miller, Gemma Arterton o Michelle Yeoh.

Éxito rotundo

Después de verla en Juego de Tronos interpretando el personaje de Lyanna Mormont, Bella Ramsey ha vuelto a conseguir el éxito internacional gracias a The last of us. La actriz, de 19 años, está muy agradecida por la acogida que ha tenido entre el público y, además, ha celebrado que la cadena haya decidido hacer una segunda temporada. Así lo anunciaron a finales del pasado mes de enero, unos días después de que la serie consiguiera batir un récord convirtiéndose en el debut más visto de HBO en más de una década, logrando superar los 22 millones de espectadores.

