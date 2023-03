Eva de Dominici, cuñada de Penélope Cruz, protagoniza una de las series del momento: 'La chica de la limpieza'

En los últimos tiempos el nombre de la actriz Eva de Dominici ha comenzado a resonar con fuerza en distintos países. En gran parte ha sido un éxito logrado gracias a uno de sus trabajos más recientes: La chica de la limpieza para HBO Max. Una ficción en la que comenzaba con un papel secundario pero, con su talento y saber hacer frente a la cámara, poco a poco ha ido llamando la atención del público y de los responsables y, en la segunda temporada, se ha convertido en una de las protagonistas principales, haciendo que la fama de la cuñada de Penélope Cruz se dispare a nivel mundial.

El drama criminal, creado por Miranda Kwok y basado en la telenovela argentina de 2017 La chica que limpia, cuenta la historia de Thony De La Rosa (Elodie Yung), una doctora camboyana a cuyo hijo Luca se le diagnostica un trastorno de inmunodeficiencia poco común y potencialmente mortal. Dejando a su esposo Marco en Filipinas, llega a los Estados Unidos en busca de un tratamiento médico urgente para su hijo, pero cuando el único donante de médula ósea compatible se retira y su visa expira, se ve en Las Vegas atrapada y convertida en una 'sin papales'.

Thony trabaja como limpiadora y acepta cualquier encargo para ahorrar dinero para el tratamiento de su hijo. Una noche, es testigo de un asesinato y es descubierta por el autor del mismo, Arman Morales (Adan Canto). El mafioso le ofrece un trabajo: limpiar las escenas de los crímenes y, además, ser médico dentro de su organización criminal. Un puesto bien remunerado con el que podría ayudar a su hijo y a su familia. La doctora comienza a vivir una doble vida, guardando secretos a los suyos, mientras limpia escenas de asesinatos y esquiva la ley.

Eva de Dominici, de 27 años, interpreta a la mujer de Arman (Adan Canto), Nadia Morales, hermosa y sensual, administra el exclusivo club de puros La Habana con su marido. Pero no es tan solo una cara bonita, sino que es la que mueve los hilos en su relación, animando y, a veces, empujando a su esposo a pedir lo que se merece dentro del sindicato del crimen. Nadia se siente cómoda usando sus armas, tanto su belleza como su cerebro, para ayudar a Arman a cerrar acuerdos importantes en Las Vegas.

La protagonista de Camino al amor no es una recién llegada al mundo de la actuación y lleva años labrando su carrera interpretativa, que comenzaba en 2005 en la telenovela infantil Chiquititas: Sin fin, con tan solo diez años, después de haber hecho sus pinitos como modelo. Dos años más tarde, alcanzaba la fama interpretando a Tamara Valiente en la serie juvenil Patito feo. Y en 2016, seguía aumentando su popularidad con el papel de la villana Josefina Mansilla en Los ricos no piden permiso.

Desde ese momento, no ha dejado de trabajar, tanto en cine como en televisión, a nivel nacional e internacional, con películas como No dormirás, en la que compartió reparto con Belén Rueda, Sangre en la boca, con Leonardo Sbaraglia, y Sangre blanca, junto a Alejandro Awada, hermano de la primera dama argentina, Juliana Awada, entre otras producciones. La bella intérprete ha ido escalando peldaño a peldañoo hasta convertirse en una de las actrices argentinas que más brilla en Hollywood.

La meca del cine no estaba entre sus objetivos y recuerda que fue a Los Ángeles porque su hermana había cumplido 15 años, cinco menos que ella, juntas alquilaron un apartamento y el dueño le preguntó que a qué se dedicaba. Al decírselo, quiso presentarle a un representante. "Me pareció una locura. Yo venía de filmar una película con Leonardo Sbaraglia y tenía que volver a Argentina para grabar una serie. De todos modos me reuní con ese manager, quien me recomendó que mejorase mi inglés y que volveríamos a hablar en seis meses. Hollywood no estaba en mis planes, para nada", afirmaba a Golden Globes Awards.

Sin embargo, ella sí estaba en los planes de Hollywood. Aquel manager la llevó a una de las agencias de talentos más poderosas, The Gersh Agency, que ha representado a figuras como Humphrey Bogart, Meg Ryan o Kristen Stewart, quienes apostaron por su talento, una ocasión que la joven porteña no pensaba desaprovechar.

En 2021, llegaba su gran oportunidad con Cosmic Con, donde compartía pantalla nada más y nada menos que con Bruce Willis, en una cinta de ciencia ficción que giraba en torno a un grupo de científicos y guerreros que deben unirse para defenderse de alienígenas que quieren dominar el planeta.

Un rodaje que recuerda de una manera agridulce puesto que en el último momento le cambiaron una escena, le añadieron mucho texto y como no dominaba el idioma se terminó bloqueando y, aunque consiguió finalizar su intervención se quedó con una mala sensación. "Cuando llegué al hotel me quería morir. (...) ese día la pasé mal. Pensé que nunca más iba a trabajar en Estados Unidos", aseguraba en el citado medio, algo que no sucedió y un año después estaba grabando La chica de la limpieza.

En el cine también ha formado parte del thriller de época, Soviet Sleep Project y ha protagonizado otro títulos como el cortometraje de ciencia ficción Ji o la serie de televisión dramática de CBS, Hawaii 5-0.

Al mudarse a Los Ángeles, ciudad en la que sigue residiendo actualmente, Eva conocía al productor y compositor musical Eduardo Cruz y, a finales de 2018, saltaba a los medios la noticia de su historia de amor. Medio año después de comenzar su relación, la intérprete de La última fiesta se quedaba embarazada, una noticia que mantuvieron en secreto hasta pocas semanas antes del nacimiento de su hijo.

"Fue una decisión charlada y madurada en pareja. Edu es reservado al extremo, y a mí me gustan los hombres así. Reconozco que algo de esa timidez, de esa discreción, me seduce por completo", señalaba la bella modelo a la revista Gente. "Entonces acordamos atravesar esta primera vez de los dos más unidos que nunca, con total tranquilidad, respetándonos el tiempo. Tuve ganas orgánicas de recluirme en una burbuja. Sólo pude compartir la noticia con los familiares más cercanos y después del tercer mes", reconocía entonces.

El pequeño Cairo, que ahora tiene tres años, llegaba al mundo el 5 de octubre de 2019, colmando de felicidad a sus papás y a sus famosas tías, Penélope y Mónica Cruz. "Es increíble lo que uno aprende. Me hizo ser más consciente y saber ponerme aún más en los zapatos del otro. Sobre todo, le tengo una gran admiración a las madres", decía Eva al programa argentino Cortá por Lozano. "Muchas cosas uno le critica a sus padres, pero, cuando estás del otro lado, entendés que es muy difícil y cada uno hace lo que puede. Mi hijo es maravilloso, la cosa más bella que vi", añadía.

La actriz e influencer es de gustos sencillos. Le encanta caminar en zapatillas, hace unas deliciosas milanesas fritas, adora a Freddy Mercury y Madonna, en su nevera nunca puede faltar leche y si tuviera un súper poder pediría el de poder ser invisible. Además de intérprete y modelo, Eva de Dominici es una mujer de lo más polifacética: ha grabado la banda sonora de la serie Maradona: sueño bendito, sobre el astro argentino, y también ha diseñado ropa de baño junto a su hermana Candela con una firma llamada Diablas Swinwear.