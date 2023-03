Los trailers del videojuego de 'The Last of Us' predicen lo que podría pasar en la segunda temporada de la serie La ficción ha sido el título más visto en la historia de HBO en España

The Last Of Us se ha convertido en una de las series revelación de la temporada. La ficción, basada en el vídeojuego homónimo de Naughty Dog y Sony, finalizó el pasado lunes 13 de marzo sus nueve capítulos siendo el título más visto en la historia de los servicios de streaming por suscripción de HBO en España. Además, su renovación ya confirmada ha provocado que muchos de sus fans se pregunten por las historias de su segunda temporada, tramas que podrían ser las mismas que aparecen en los trailers del vídeojuego de The Last of Us Parte II. ¡Cuidado spoilers! En las imágenes se ve a una ensangrentada Ellie de 19 años que guitarra en mano entona Through the Valley de Shawn James mientras Joel recorre los pasillos de una casa y contempla un reguero de cadáveres que ha dejado por la joven hasta encontrarse con ella.

Aquel primer tráiler confirma un salto temporal de cinco años para mostrar, como ya anticipó Neil Druckmann, una historia de "odio" protagonizada por Ellie. Tras un año sin noticias y después de la dimisión de Bruce Straley, codirector del juego original, Sony publicó unas nuevas imágenes mucho más sorprendentes que las anteriores en las que había un giro inesperado: un adelanto en el que no había ni rastro de la protagonista ni de Joel. En su lugar, los seguidores encontraron con una musculosa joven raptada por unos encapuchados que iba a ser colgada junto a otros cuerpos, mostrando así la naturaleza de culto religioso de sus enemigos. Pero no solo eso, además se presentaba a Yara, que era rescatada por otro personaje, Lev. ¿Quiénes eran estos tres nuevos protagonistas?

Además, en 2018 PlayStation mostró cómo Ellie miraba a una chica llamada Dina mientras hablaba con su expareja, Jesse. Entonces, la joven interrumpía la conversación para sacarla a bailar y darle un beso que revolucionaría a todos los seguisores del vídeojuego. "Vamos a ver un lado de la protagonista que no hemos visto antes" dijo a Polygon el codirector Kurt Margenau. Pero la cosa no terminó ahí, en 2020, fecha en la que supuestamente saldría la segunda parte de The Last Of Us Parte II, se publicaron unas nuevas imágenes en las que ambas salían de Jackson en una expedición que tenía pinta de acabar muy mal y que tras la cual Ellie ibaa hasta Seattle con ansias de venganza.

A lo largo de los dos últimos meses, los espectadores y fans de la franquicia han podido ver y disfrutar del viaje de Joel y Ellie 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. El protagonisra, un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a la joven, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Y lo que empieza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un camino brutal y desgarrador en el que ambos dependen el uno del otro para sobrevivir mientras cruzan Estados Unidos y conocen sus errores y sentimientos más profundos.