La actriz Melanie Lynskey ('The last of us') se defiende ante las críticas: 'Soy inteligente, no necesito músculo' En la serie da vida a Kathleen Coghlan, una mujer de carácter maquinador que está al frente del grupo de los Cazadores

The Last of Us se ha convertido desde su estreno, el pasado 16 de enero, en una de las series más vistas. Participar en una de las ficciones del momento no es tarea fácil, sobre todo si formas parte de una de las grandes adaptaciones seguida por millones de fans que no pierden detalle de cada capítulo y analizan todo minuciosamente para ver si es fiel al videojuego. Tanto los actores como sus personajes son mirados con lupa y están constantemente cuestionados. La última que ha tenido que sufrir las críticas ha sido la intérprete Melanie Lynskey, la jefa de la guerrilla que se ha incorporado en el cuarto episodio.

Los seguidores del videojuego, que narra la historia de Ellie y Joel (Pedro Pascal), ya se revelaron con la elección de Bella Ramsey para dar vida a la protagonista, aunque en este momento la joven está recibiendo grandes alabanzas por su interpretación. Ahora han cambiado las tornas y los ojos se han puesto en Melanie Lynskey, quien se mete en la piel de Kathleen Coghlan, una mujer de carácter violento y maquinador que está al frente del sanguinario grupo de los Cazadores.

La apariencia física de la actriz ha provocado críticas hacia la serie y hacia ella y la intérprete ha querido salir a defenderse. Todo comenzó con un mensaje publicado por la modelo Adrianne Curry en el que apuntaba a que el personaje de Kath no era creíble en un contexto militar tan duro como el de la serie. "Su cuerpo sugiere una vida de lujo... no una líder de guerra postapocalíptica. ¿Dónde está Linda Hamilton cuando se la necesita?", acompañando sus palabras con una instantánea de la artista en una foto para la portada de una revista comparando así su imagen con la de la protagonista de Terminator.

El comentario llegó hasta la Melanie que no dudó en responder. "En primer lugar, esta es una foto de mi sesión para la portada de la revista InStyle, no un fotograma de The Last Of Us de HBO. Además, interpreto a una persona que planeó y ejecutó meticulosamente un plan para derrocar a FEDRA", explicaba haciendo alusión al gobierno militar que controla los EEUU después de la aparición del hongo. "Se supone que soy inteligente, señora. No necesito ser musculosa. Para eso están los esbirros", replicaba la artista.

La respuesta ha tenido un gran impacto, llegando a hacerse viral, lo que ha llevado a la modelo a borrar el tuit original e incluso a cerrar su cuenta, eso sí, sin retractarse. Después, la intérprete de Dos hombre y medio, de 45 años, compartía un hilo de mensajes en los que explicaba lo mucho que se critica a las mujeres por todo lo que hacen y cuál era la intención y personalidad que quiso darle al personaje de Kathleen.

"Se mira con escrutinio a las mujeres, y especialmente a las mujeres en posiciones de liderazgo. Su voz es demasiado estridente, su voz es demasiado silenciosa. Presta demasiada atención a su aspecto. No presta suficiente atención a su aspecto. Está demasiado enfadada. No se enfada lo suficiente...", relataba, dejando claro que no se mide a las mujeres por su talento sino por otros muchos factores que nada tienen que ver con ello, como ha sido su caso.

Por suerte, Melanie Lynskey es consciente de que no necesita la aprobación de nadie: "Quería que Kath fuera femenina, y tuviera una voz suave y todas las cosas que nos han dicho que son 'frágiles'. Porque, honestamente, a la mierda con todo eso", exponía.

El personaje de Kathleen es uno de los añadidos originales de la serie a la historia. Si bien los Cazadores sí aparecían en el videojuego de The Last of Us, la antagonista es una creación propia para el proyecto de HBO Max. La actriz ha explicado cómo se ilusionó cuando supo por primera vez de su papel ya que "sugería la posibilidad de un futuro en el que la gente comienza a escuchar a la persona con las mejores ideas, no a la persona más guay ni la más fuerte, sino a un perfil decisivo, alguien capaz de gestionar muchas cosas a la vez", exponía con palabras lo que ha plasmado con hechos en la serie.

"Me emocionaba la idea de interpretar a una mujer que, en un momento trágico y desesperado, se había lanzado a ocupar un rol que nunca hubiera previsto tener y que nadie habría previsto que ella ocupara, y con el que realmente consigue hacer algo", decía, haciendo referencia a cómo su personaje se enfrenta a, al menos, tres apremiantes situaciones diferentes y maneja a la perfección cada una ellas de forma distinta.

La actriz aseguraba también que entiende que "algunas personas estén enfadadas porque no soy la opción típica para este papel. Eso me encanta". Desde el momento en el que el director grita "¡Acción!" ella se convierte en otra persona y confiesa que "lo más emocionante de mi trabajo es subvertir las expectativas".