Bruce Willis, rodeado de su familia y muy animado, reaparece en un vídeo cantando mientras celebra su 68 cumpleaños

Bruce Willis ha cumplido 68 años rodeado de toda su familia. El actor anunciaba en marzo del año pasado su retirada del mundo de la actuación al ser diagnosticado de afasia, una enfermedad que afecta al habla y la capacidad de comunicarse. Posteriormente, su familia, completamente volcada en su cuidado, especificaba que se trata de una demencia frontotemporal.

Durante todo este tiempo, el protagonista de La jungla de cristal ha estado apartado del foco mediático, llevando una vida lo más tranquila posible. Sin embargo, con motivo de su aniversario, ha reaparecido en un animado vídeo que su exmujer, Demi Moore, ha compartido en sus perfiles sociales. En actitud distendida, bromeando, cantando y soplando las velas de la tarta, el intérprete ha disfrutado de esta pequeña fiesta junto a sus seres queridos, como se puede comprobar en el vídeo.

Su familia, su gran pilar de vida

Este año no ha sido nada sencillo, ni para el artista ni para aquellos que le rodean, tal y como ha explicado su esposa, Emma Heming en un sentido comunicado. "Hoy es el cumpleaños de mi marido y he comenzado el día llorando. Todo el mundo dice que soy muy fuerte, pero no tengo otra opción. También estoy criando a dos niñas y tengo que seguir adelante, pero también tengo momentos de tristeza y eso es justo lo que estoy sintiendo hoy". Al mismo tiempo, mostraba su infinita gratitud con los fans por su apoyo incondicional. "El lado positivo es poder sentir todo vuestro amor. Mi deseo de este cumpleaños es que sigan teniendo presente a Bruce en sus oraciones. Muchas gracias por amarlo tan bien, sentirme conectada a vosotros me ayuda".

De la misma manera, sus hijas mayores le han dedicado unas bonitas palabras. "Feliz cumpleaños a uno de mis mejores amigos, el rey piscis, el icónico héroe de acción. Que privilegio tener a este hombre como padre y aprender tanto sobre la vida, la picardía y el arte con él. Hoy no es un día fácil, pero nuestro dolor nos muestra cuán profundo puede ser el amor. El duelo es un precio que siempre pagaré por quererte", escribía Scout (31) junto a una preciosa fotografía de su infancia en la que la estrella de Luz de luna la llevaba en brazos mientras dormía.

Unos buenos deseos a los que también se ha sumado Rumer (34), que en pocos meses se convertirá en mamá por primera vez, y Tallulah (29). Las pequeñas de la casa, Mabel (10) y Evelyn (8), nacidas del segundo matrimonio del ganador del Globo de Oro, también han disfrutado de esta jornada tan especial y cargada de sentimiento tal y como se puede ver en el vídeo.

