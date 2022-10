¡Cómo ha crecido! Eduardo Cruz y Eva de Dominici celebran el tercer cumpleaños de su hijo

Hace tres años, la vida de Eduardo Cruz y Eva de Dominici cambió para siempre. La pareja nunca olvidará el día en el que nació Cairo y, por eso, han querido celebrarlo por todo lo alto con una fiesta inspirada en su superhéroe favorito, Spiderman. Acompañado de sus padres, algunos familiares y muchos amigos, Cairo disfrutó de lo lindo con una celebración al aire libre que tuvo lugar en Los Ángeles. El pequeño, que lleva el pelo largo, está muy cambiado y pudimos ver lo mucho que ha crecido.

- Eva de Dominici felicita a Eduardo Cruz con su álbum de fotos más personal

"El 6 de octubre siempre será mi día favorito #cairocumplió3", ha escrito Eva en cuenta personal, donde ha compartido varias imágenes de la fiesta. Tal y como puede verse en las foto, la temática del hombre araña lo inundó todo y no faltaron los globos de colores, la tarta, la piñata... "La fuerza de Cairo para romper la piñata fue digna de Spiderman", bromeó el conocido productor y guionista argentino Axel Kuschevatzky, que acudió junto a su mujer, la periodista Patricia Molina.

Entre los invitados también vimos a los actores españoles Marta Solaz (que no sabemos si acudió o no con su pareja, el también actor y director de teatro Sergio Peris-Mencheta) y Christian Rodrigo. Quien no estuvo presente fue su gran amiga, la actriz Zoe Saldana, que quiso mandarle un mensaje muy cariñoso: "Qué lindo Cairo. Feliz cumpleaños, bebé bello". "Se hicieron extrañar", le respondió Eva.

VER GALERÍA

Su mejor etapa

Aunque siempre han querido mantener su vida privada alejada de los focos, lo cierto es que tanto Eduardo como Eva se encuentran en un momento muy dulce. El hermano de Penélope Cruz y la actriz argentina se conocieron en 2018 y, desde entonces, ya nunca más han vuelto a separarse. "Mi hijo me convirtió en mejor persona", dijo Eva de Dominici en una entrevista que concedió a la edición argentina de ¡HOLA!. "Desde fuera se puede ver todo color de rosa, pero qué tema la maternidad... Por suerte, Edu me ayuda muchísimo", aseguró.

La protagonista de The Cleaning Lady o La fragilidad de los cuerpos o aseguró que están felices pero, por el momento, no piensan en dar un paso más. "Alguna vez hablamos de casarnos, pero por ahora ni locos. Estamos enfocados en nuestros trabajos y en la crianza del bebé. Tal vez lo dejemos para un futuro, cuando Cairo sea más grande y él también pueda ser protagonista", aseguró en 2020. ¿Se animarán a pasar por el altar?

VER GALERÍA

- Eva de Dominici se inspira en su cuñada, Penélope Cruz, y se pasa al rubio

Una gran ausencia

Quienes parece que no estuvieron en el cumpleaños de Cairo fueron sus tíos, Penélope Cruz y Javier Bardem. En las imágenes no hay ni rastro de ellos, así que todo apunta a que no pudieron acudir. Quizá por sus apretadas agendas profesionales. Pese a que pasan mucho tiempo separados, la relación de hermanos sigue siendo muy estrecha, de hecho, Eduardo compuso uno de los temas de la última película de Penélope, Competencia oficial.

Eva también ha demostrado en muchas ocasiones la admiración que siente por su cuñada. La última fue el pasado 20 de marzo cuando compartió una foto de familia para celebrar el último logro de Penélope. "En el Santa Barbara Film Festival, donde Penélope recibió un premio. Más que obvio que para cualquier actor o actriz es mucha admiración ver ese recorrido. Pero además, fue muy emocionante. Desde el video que le dedicó Sophia Loren hasta sus palabras finales tan precisas en el día de la mujer", escribió la actriz argentina, que mostró su orgullo por estar "rodeada de personas con un talento que no es normal, inteligentes, generosas e inspiradoras".