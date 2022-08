Jerry Hall le entrega los papeles del divorcio a Rupert Murdock de esta 'sorprendente' manera

Rupert Murdoch, de 91 años, vuelve a enfrentarse a su cuarto divorcio, esta vez con la modelo Jerry Hall, de 66 años, con quien lleva casado seis años. Murdoch comunicó la decisión de romper la pareja a Hall a través de un correo electrónico donde tan solo decía que “su unión se había terminado y que a partir de ese momento solo se comunicaría con ella a través de sus abogados”. Esta noticia dejó a Jerry desconsolada, ya que no se esperaba para nada esta noticia, y debido al trato recibido ha decidido tomar cartas en el asunto y entregar los papeles del divorcio al magnate de la comunicación a través de un abogado, justo antes de que se subiera a un jet privado el día después de la boda de su nieta.

El presidente y director ejecutivo de News Corp fue sorprendido por el investigador privado Michael Colacicco (antiguo agente antiterrorista de la Policía Metropolitana) y, a pesar de ir rodeado de seguridad, “no reaccionaron a tiempo” y Colacicco pudo colocar los papeles en las manos de Murdoch según han asegurado fuentes cercanas a The Mail on Sunday: “Parecía sorprendido por decirlo suavemente”. Esta forma tan agresiva de abordarle confirma el enfado de la ex de Mick Jagger por las formas en las que se le comunicó la noticia, y advierte lo que parece que será un divorcio complicado.

Aún se desconoce el motivo de la ruptura pero fuentes cercanas a la pareja aseguran que los problemas entre ellos comenzaron a surgir durante la pandemia ya que Hall no dejó salir a Murdoch de casa por temor a que pillara el covid, lo que para la familia supuso una ofensa e incluso llegaron a pensar que le estaba apartando de ellos. Esto supuso también que hubiera discrepancias entre Jerry y la familia Murdoch sobre el dinero que recibiría ella cuando él muriera. Apesar de que la modelo firmó un acuerdo prenupcial, a sus familiares les preocupaba que pudiera aprovecharse de su gran patrimonio.

Este será el cuarto divorcio para Rupert Murdoch, quien estuvo casado con la modelo australiana Patricia Brooker de 1956 a 1957 y de cuya union nació su primera hija, Prudence. Más tarde le siguieron el matrimonio con la Periodista Anna Torv que duró hasta 1999 y con quien tuvo tres hijos: James, Lachlan y Elisabeth; y con la ejecutiva de medios Wendi Deng, con quien tuvo dos niñas: Chloe y Grace, y de quien se divorció en 2013. En 2016 conoció a Hall y el cinco de marzo de 2016 contrajeron matrimonio en Londres. Jerry fue una modelo muy famosa en la década de los 90, vivía una vida lujosa en Paris, era íntima amiga de Warhol, posó en varias ocasiones para Lucien Freud y ha publicado poesía. Estuvo casada con Mick Jagger 9 años y tuvo cuatro hijos con él: Elizabeth, James, Georgia y Gabriel.

De momento ni Rupert Murdoch ni Jerry Hall han hecho declaraciones públicas sobre el divorcio, pero varios abogados han señalado al Daily Mail que, por cómo se está tratando el tema, Hall querría agilizar el proceso todo lo posible y que Murdoch no querría convertir esto en algo mediático por lo que estaría dispuesto a pagar las condiciones que ella pusiera. Habrá que esperar para ver cómo finaliza esta historia.