Con bata y pijama: así ha asistido Pedro Pascal a la fiesta de 'The last of us' en Los Ángeles Abandona las cazadoras 'western' de su personaje, Joel Miller, y se 'acomoda' con un estilismo que no ha pasado desapercibido

Pedro Pascal, el actor con raíces españolas que triunfa con The Last of Us, ha acudido este fin de semana a la fiesta de la exitosa serie de HBO Max con un estilismo que no ha pasado desapercibido. El intérprete, que se dio a conocer gracias a Juego de tronos y The mandalorian, ha dejado atrás las camisas vaqueras estilo western y las chaquetas enceradas que viralizó en la piel de su personaje, Joel Miller, y ha asistido al evento con bata y pijama.

Nadie se esperaba que los estilismos que Pascal luce en la adaptación televisiva que HBO Max hace del popular videojuego fueran a causar tanta sensación, pero son muchos los hombres que, a raíz de la emisión, han perseguido emular los looks de Miller al más puro estilo del oeste norteamericano. Cuando parecía que el actor iba a asentarse, fuera de la pantalla, en los outfits más country, el intérprete se ha desmarcado por completo con un conjunto que prueba lo cómodo que se siente con los éxitos que ha cosechado en lo profesional.

Pedro Pascal ha posado sonriente con el resto del elenco con conjunto estilo pijama en satén de camisa marrón estampada y pantalón negro. Ha completado el look con una bata corta color beis de forro rayado en blanco y cinturón también estampado. Como no podía ser de otra manera, ha llevado el pelo al natural y una barba de tres días que elevaba a la máxima potencia el aire relajado de su estilismo. Pascal no ha prescindido de sus características gafas de pasta negras. Podría haber culminado el arriesgado look con zapatillas pero ha optado por discretos zapatos negros que, dado el largo del pantalón, no han quedado prácticamente a la vista.

