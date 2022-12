Aitana, ¿nueva chica Almodóvar? La foto que ha hecho soñar a sus fans

Este fin de semana se ha producido una imagen que ha revolucionado a los fans de Aitana Ocaña. ¿El motivo? Que podría predecir algo que llevan esperando mucho tiempo... La artista catalana acudió a un almuerzo entre amigos en el que se encontraba Pedro Almodóvar y se hicieron esta foto que ha sido muy comentada. Para los seguidores más incondicionales de la intérprete de Formentera, simboliza que el sueño de que Aitana se convierta en 'chica Almodóvar' está cada vez más cerca, ¿lo conseguirá?

Junto a la cantante y el director posaron también Ester Expósito y Alex Saint, que además de haber trabajado como actriz y modelo también es la maquilladora de cabecera de Aitana. "¡Gracias a todos por venir a casa! Mañana volvemos a la dieta... ¡¡Sois arteeee!!", escribió en sus redes sociales el realizador y fotógrafo Jau Fornés, que fue el anfitrión de esta cita única en la que también se encontraban Elena Benarroch, Antonia San Juan y Sergio Momo, además de otros muchos amigos. Todos posaron de lo más divertidos y simpáticos, tal y como se aprecia en las imágenes que han publicado, y en las que puede verse a Aitana de lo más cómoda rodeada de grandes del cine.

Todo comenzó hace unas semanas, cuando Aitana se encontró con Pedro Almodóvar en la gala de LOS40 Music Awards. La cantante no pudo evitar su emoción y protagonizó unas imágenes que se hicieron virales. De hecho, ella misma bromeó al respecto, publicando en sus redes sociales varias imágenes de este momentazo. "La cara que se me queda al conocer a Pedro Almodóvar", dijo Aitana, que se mostró muy cariñosa con él y no dudó en abrazarle.

Por su parte, el director de cine confesó su admiración por la artista catalana ante los micrófonos de LOS40 y dijo: "Me gusta mucho Aitana". "Estaré atento a lo que vaya ocurriendo y tomaré nota", confesó al preguntarle si la tendría en cuenta para su próxima película.

Creciendo a pasos agigantados

Si Aitana ya triunfaba en el mundo de la música, en lo relacionado a su carrera como actriz tampoco se queda atrás. Hace unos días vimos el revuelo que causó en el estreno de La Última, la serie de Disney+ en la que ha trabajado por primera vez junto a su novio, Miguel Bernardeau. El actor ha confesado en varias ocasiones que su novia tiene mucho talento como actriz y que su debut nos va a sorprender mucho. "Qué trabajo tan bonito, qué mujer y qué pedazo de artista", dijo el hijo de Ana Duato alabando a Aitana.

Además, la cantante de Vas a quedarte tiene pendiente de estreno su primera película para Netflix. Se trata de una adaptación de la comedia romántica francesa Tras la pared y la propia Aitana ya compartió las primeras imágenes de su personaje, confesando lo ilusionada que estaba con este nuevo proyecto.

La 'aprobación' de otra chica Almodóvar

No sabemos si Almodóvar anunciará próximamente a Aitana Ocaña como su nuevo fichaje estrella pero hay que recordar que la cantante podría tener una 'madrina' excepciona. Nos referimos a Penélope Cruz, quien el pasado mes de septiembre vivió un momento fan con Aitana durante uno de sus conciertos. "Admiración máxima", escribía Aitana emocionada al compartir esta foto que dejó en shock a sus fans. "¡Lo mismo digo!", le respondió Penélope reflejando el cariño que le tiene. ¿Le habrá pedido algún consejo para convertirse en una gran actriz como ella?