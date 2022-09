El momento fan de Penélope Cruz con Aitana

Lleva 30 años dedicándose al mundo del cine, ha hecho más de 65 películas, tiene premios por todo el mundo (un Oscar, varios Goya...) y ha conseguido convertirse en una de las actrices más queridas, aclamadas y solicitadas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Penélope Cruz tiene miles de seguidores alrededor del mundo pero, como cualquier otra persona, ella también tiene artistas que le gustan. Una de ellas es Aitana Ocaña, la que fuera concursante de Operación Triunfo de 2017. Y ha quedado demostrado con estas fotos.

Este domingo, 18 de septiembre, la cantante barcelonesa actuó en el Wizink Center de Madrid con su gira '11 Razones + Tour'. Hace días que había colgado el cartel de 'entradas agotadas' y sus fans abarrotaron el recinto sin dejar de cantar ni bailar sus canciones. Parece que Aitana tiene seguidores de todas las edades, ya que Penélope no quiso perderse el concierto. No sabemos si fue con su marido, el también actor Javier Bardem, y con sus hijos Leo y Luna, pero quiso inmortalizar este momento para la posteridad.

Seguramente la cantante no podía creerse tener a su lado a una estrella como Penélope y, tras su encuentro, compartió este mensaje: "Admiración máxima". Las fotos han causado furor en las redes y han recibido cientos de comentarios, como es el caso de Eva González: "Guapazas", o Mala Rodríguez: "¡Qué emoción!".

Hay que recordar que no es la primera vez que Aitana se codea con importantes figuras del cine. En marzo de 2021 fue una de las encargadas de poner música a la 35º edición de los premios Goya, realizando una espectacular interpretación del Happy days are here again, de Barbra Streisand, que dejó a más de uno sin habla. En ese momento, la cantante confesó que se sentía muy honrada de que Antonio Banderas quisiera contar con ella para participar en los premios de cine más importantes de nuestro país, y lo vivió todo con mucha ilusión.

La intérprete de Mon amour sigue avanzando a pasos agigantados en su carrera como cantante pero también se está formando como actriz. De hecho, muy pronto estrenará su primera serie La última, en la que comparte cartel con su novio, el actor Miguel Bernardeau. Pero no solo eso, ya que también la veremos protagonizando su primera película. Se trata de una adaptación de la comedia romántica francesa Tras la pared, de la que ya hemos podido ver algunas imágenes. ¿Le habrá pedido algún consejo a Penélope Cruz?