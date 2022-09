El 'percance' de Aitana del que nadie se dio cuenta en su último concierto

"Diosa", "Estuviste impresionante", "Pedazo de show", "La mejor noche de mi vida", "Maravilla de concierto", "Eres una estrella"... fueron algunos de mensajes que recibió Aitana Ocaña tras actuar en el Palau Sant Jordi de Barcelona. La artista catalana volvió a subirse al escenario con su gira '11 Razones + Tour' y lo hizo en su tierra natal, agotando las 15.000 entradas que se pusieron a la venta. Fue una noche inolvidable y llena de emociones, especialmente para Aitana, que al terminar el concierto no pudo evitar ponerse a llorar.

Han sido muchas semanas de ensayos, cuidando cada detalle para que todo saliera perfecto. Sin embargo, hay algo con lo que la cantante no contaba. La propia Aitana ha contado el percance que tuvo días antes de su actuación y, aunque ya se encuentra mucho más recuperada, ha sido un contratiempo importante. "Digamos que no todo han sido risas los días antes del primer concierto... Una semanita antes del Palau fui un poco torpe y me hice un esguince.", ha contado la intérprete de éxitos como Mon amour, Vas a quedarte o Formentera.

Aitana ha estado "a tope en rehabilitación" y ha asegurado que "ya queda nada para que mi tobillo esté perfecto". "Aún así, yo intenté dar lo máximooooooo y no sabéis qué bonito recuerdo tengo del sábado", ha escrito junto a estas imágenes en las que la vemos visiblemente afectada por lo sucedido.

La cantante quiere recuperarse cuanto antes para poder estar al cien por cien en sus conciertos. Su próxima cita es en Valencia, concretamente en la Plaza de Toros donde actuará este jueves 8 de septiembre. Después viajará a Bilbao (10 de septiembre), Sevilla (15 de septiembre), Fuengirola (16 de septiembre) y Madrid, donde dará dos conciertos en el WiZink Center (18 y 22 de septiembre). Aún quedan días, pero Aitana ya ha colgado el cartel de 'entradas agotadas' en cuatro de esas seis ciudades.

Un regreso por todo lo alto

La artista ha organizado un directo realmente increíble que ha dejado a sus fans sin palabras. De hecho, los organizadores de la gira explicaron que estos nuevos conciertos no serán iguales a los de la primera edición de '11 razones', que quedó entre las siete mejores giras europeas según la revista americana Polistar. Aseguraron que "esta vez, el público podrá disfrutar de un show aún más espectacular" que contará con la incorporación de "nuevos elementos visuales y escénicos que lo engrandecen notablemente de inicio a fin".

Después de recorrer algunas ciudades de España, Aitana pondrá rumbo a Latinoamérica el próximo mes de octubre. "Gracias por la acogida de la gira en todos los países: México, Argentina, Uruguay y Chile. ¡¡Me muero de la ilusión por veros a todxs", dijo emocionada.