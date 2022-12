La sorprendente ruptura de Aitana y Miguel Bernardeau

Miguel Bernardeau, de 26 años, y Aitana Ocaña, de 23, han roto su relación, según publica la revista Lecturas, después de cuatro años de amor y cuando hace menos de dos semanas se producía el estreno de La Última, el que supone el debut actoral de la finalista de Operación Triunfo y su primera serie juntos. La publicación asegura que la pareja ya no vive junta en la casa que compartían desde septiembre de 2021, el actor de 1899 ya no tiene llaves y ha sido visto llamando al timbre para recoger algunos enseres. La vivienda está en el mismo barrio en el que viven los padres del intérprete, Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeau, con quienes se habría mudado de nuevo tras la ruptura.

- ¿Cuándo se fijó Aitana por primera vez en Miguel Bernardeau? Así lo cuenta la cantante

VER GALERÍA

La relación de Aitana y Miguel comenzó en Instagram cuando ambos estaban comenzando sus carreras, tal y como contaron ellos mismos, y habría terminado cuando han alcanzado el éxito internacional. Además, la noticia llega justo cuando ha terminado la promoción de La Última, con sus correspondientes alfombras rojas donde les hemos visto cómplices y cercanos, y de portadas tan cariñosas como la que hicieron para Vanity Fair asegurando que trabajar juntos había sido una "experiencia preciosa". Incluso en su paso por El Hormiguero compartieron algunos detalles de su romance, como que su primera cita fue fatal o que vivir juntos había sido una oportunidad para ensayar antes de rodar.

Loading the player...

- Aitana y Miguel Bernardeau cuentan por qué su primera cita fue 'desastrosa'

Siempre han sido muy herméticos en lo que tiene que ver con su romance y quizás mantengan la misma actitud ante estas informaciones. Nunca han sido dados a publicar su amor, pero con cierta frecuencia sí trataban su relación con normalidad y regalaban a sus fans algún selfie o piropo con el que gritaban su amor a los cuatro vientos. Sin embargo los rumores de crisis circulan desde hace un año, cuando empezaron a reducirse las publicaciones o comentarios que se dedicaban el uno al otro en redes sociales. También es cierto que tanto Miguel como Aitana han tenido un año lleno de trabajo, encadenando series, películas, contratos promocionales y, en el caso de la cantante, su gira por Latinoamérica, por lo que han pasado menos tiempo juntos.

VER GALERÍA

Este otoño han estado separados por miles de kilómetros porque mientras Aitana se encontraba de concierto en concierto por Chile, Argentina y Uruguay, Miguel se centraba en la promoción de su serie 1899, que tenía su premiere en Alemania. La ficción, de los creadores de Dark, cuenta con un reparto internacional y se rodó precisamente en Berlín, lo que fue motivo de alarma también para los seguidores de la pareja porque la distancia dio lugar al tema titulado precisamente como la capital alemana. "No sé qué pasará en Berlín, si esto va a ser el fin pero me jode más tener que esperarte, ¿qué pasará en Berlín si tú no estás aquí? Tal vez si vuelves no seré la de antes", decía la letra.

- Aitana, ¿nueva chica Almodóvar? La foto que ha hecho soñar a sus fans

VER GALERÍA

"Muchas veces me pongo en situaciones como que lo he dejado con él y me invento mis historias en la cabeza y empiezo a escribir. Es un poco loco, porque a veces salgo del estudio un poco depresiva y luego le veo y digo: '¡Ah, claro! que seguimos siendo novios", decía Aitana durante una entrevista con Ibai Llanos tras el estreno de Berlín. Ella aseguraba que la crisis de la que habla en su tema nunca había existido, y confesaba que estaban felices.

- Tras el estreno de su serie con Miguel Bernardeau, Aitana disfruta del musical de Antonio Banderas

VER GALERÍA

La Última sería el dulce final de la relación de Miguel Bernardeau y Aitana, serie creada por Joaquín Oristrell (HIT, Cuéntame cómo pasó) y en la que hemos podido ver la química que tienen en pantalla. Según ha contado el actor durante estas últimas semanas, en un primer momento no quiso participar en el proyecto, no solo por evitar mezclar lo personal con lo profesional en lo que respecta a su noviazgo, sino porque la producción estaba al cargo de su padre. Sin embargo, finalmente se lanzó al conocer el equipo que se uniría a la ficción y comenzaron a trabajar en el guion y en los personajes a principios de año, para después empezar el rodaje en febrero.