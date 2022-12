Tras el estreno de su serie con Miguel Bernardeau, Aitana disfruta del musical de Antonio Banderas

Aitana es ya toda una estrella y de eso no hay ningún tipo de duda. Compone, canta, baila y ahora también se atreve con la interpretación. La artista lleva un año repleto de éxitos. Desde el comienzo de su gira 11 Razones Tour, no ha parado de llenar estadios y recibir innumerables premios. Pero el mayor éxito de la cantante a nivel personal llegó el pasado viernes con el lanzamiento de su primera serie, La última, que protagoniza junto a su novio, Miguel Bernardeau.

VER GALERÍA

Miguel Bernardeau y Aitana, tímidos y cariñosos en la presentación del proyecto que más les ha unido

Aitana y Miguel Bernardeau acaban de cumplir cuatro años de relación en los que han atravesado todo tipo de obstáculos pero, sin duda, el trabajar juntos ha sido una experiencia única para ellos. Ambos, que siempre han sido muy celosos de su intimidad y prefieren no hablar en público de su vida sentimental, comparten amor, vida y ahora también una serie. La cantante acaba de debutar como actriz en La última, la primera ficción original de Disney+ en España, donde demuestra su frescura ante las cámaras y hace dúo con su novio, el actor que arrasó en Élite y que está en plena racha con el éxito de su nuevo proyecto individual 1899.

Así es '1899', la nueva serie de misterio con la que Miguel Bernardeau desembarca en Netflix

Tras el estreno de la serie, la emoción para ambos está por las nubes, sobre todo para Aitana. Tanto el hijo de Ana Duato como la cantante han decidido compartir durante estos días sus sentimientos con sus seguidores y se han dedicado unas bonitas palabras en sus redes sociales. Así, Miguel publicaba hace unos días una foto de ellos como Candela y Diego (protagonistas de la serie La última) y escribía "qué trabajo tan bonito, qué mujer y qué pedazo de artista".

VER GALERÍA

Pero la artista, ha querido sacar hueco en su apretada agenda para ver el musical Company, protagonizado por Antonio Banderas. Se puede decir que ambos comparten ya trayectoria profesional: música y actuación. A diferencia de Aitana respecto al mundo de la interpretación, Antonio Banderas ya trabajó el género musical en algunos de sus primeros trabajos, como en la película La corte de faraón. La triunfita no ha querido perder la oportunidad de conocer a todo el elenco que acompaña al actor y mostrar su admiración en su perfil público: "Wow qué pasada, no os lo podeís perder", ha publicado la cantante. Pero no es la primera vez que compartían un momento juntos. En marzo de 2021, Aitana fue una de las encargadas de poner música a la 35º edición de los premios Goya, realizando una espectacular interpretación del Happy days are here again, de Barbra Streisand. En ese momento, ella confesó que se sentía muy honrada de que Antonio Banderas quisiera contar con ella para participar en los premios de cine más importantes de nuestro país.

'Company', el musical de Antonio Banderas llega a Madrid

VER GALERÍA

El que también ha estado presente en esta noche ha sido Pedro Almodóvar. Pocos actores españoles pueden presumir de haber trabajado tanto con el genial cineasta manchego. Antonio Banderas es uno de ellos; su debut cinematográfico le llegó de la mano del director manchego en 1982, con la película Laberinto de pasiones. Desde entonces, actor y cineasta han trabajado juntos en siete ocasiones y han forjado una amistad profunda que traspasa la pantalla del cine.

Así fue el 'momentazo' fan de Aitana al encontrarse con Pedro Almodóvar en la alfombra roja

Almodóvar también guarda una bonita relación con la cantante Aitana. Ninguno se había puesto cara en persona, hasta la noche de los premios Los40 Music Awards, donde protagonizaron uno de los momentazos de la alfombra roja. De hecho, el mismísimo Pedro reconoció que la artista podría llegar a ser una 'chica Almodóvar' en alguna de sus próximas películas, tal y como desvelaba en el preshow del evento de la noche.

VER GALERÍA

Esta no ha sido la primera vez que Aitana declaraba públicamente su admiración por una persona del universo de Almodóvar. El pasado mes de septiembre, la artista inmortalizaba uno de los encuentros que nunca olvidará, con una de las actrices españolas más queridas y 'chica Almodovar' por excelencia, Penélope Cruz. La cantante publicaba varias imágenes con la intérprete, sorprendida por haber estado con ella: "Admiración máxima", escribía Aitana emocionada, obteniendo al momento el cariño de todos sus seguidores que no se esperaban ni por asomo ese encuentro. A lo que la propia actriz respondía con un, "lo mismo digo!!!", demostrando el cariño que le tiene también.

VER GALERÍA

Sin duda, Aitana seguirá avanzando a pasos agigantados en su formación como actríz, y dentro de poco la veremos protagonizando su primera película. Se trata de una adaptación de la comedia romántica francesa Tras la pared, de la que ya hemos podido ver algunas imágenes, siendo esta su segunda colaboración con Netflix, tras poner voz al tema principal de la cinta de dibujos Más allá de la luna. ¿Le habrá pedido algún consejo a Penélope Cruz?

Haz click si quieres ver “La red social con Aitana”. Desde su salida de la academia de Operación Triunfo su vida ha dado un giro de 180 grados y todo lo que toca se convierte en éxito. Hablamos con la cantante de su vida fuera de la academia y la relación con sus compañeros, entre otras cosas.