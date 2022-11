Así es '1899', la nueva serie de misterio con la que Miguel Bernardeau desembarca en Netflix

Miguel Bernardeau está en racha. El actor estrena serie en Netflix el mismo día en que ve la luz la sexta temporada de Élite, la serie que lo dio a conocer. Se trata de 1899, y ha nacido de las cabezas de los creadores de la exitosa e inquietante Dark. Aquella ficción alemana se convirtió en una de las grandes apuestas de la plataforma, así que 1899 promete, y mucho. ¿Qué sabemos de este nuevo proyecto? Estos son los ingredientes que pueden convertirla en un boom.

Misterio, drama y unas gotas de terror

Está visto que las series que mejor suelen funcionar son aquellas que mezclan diversos géneros, y por lo que cuentan los creadores de 1899, esta también cuenta con tan importante factor de éxito. Drama, thriller y misterio se combinan y, cómo no, no faltará un toque de terror, aunque ya han explicado que no es la base de la trama. También sabemos que la serie tendrá tres temporadas, al igual que otros éxitos de la plataforma como Sky rojo.

Un encuentro de dos barcos en alta mar que se convierte en una pesadilla

El argumento de 1899 es aparentemente sencillo: un grupo de emigrantes de diversas nacionalidades parte en un barco que sale de Europa con rumbo a Estados Unidos. El objetivo de todos ellos es encontrar una vida mejor en la tierra de las oportunidades. Todo sucede en el año que da nombre al título, esto es, 1899. De repente, en alta mar se encuentran con otro barco a la deriva, bastante similar al suyo. Dentro no parece haber nadie, y está medio en ruinas… ¿o no? Al poco tiempo, los pasajeros comienzan a ser víctimas de extraños fenómenos a bordo y sienten que la historia del otro barco se repite con ellos.

Por cierto, uno de esos inmigrantes es Ángel, al que da vida Miguel Bernardeau, al que su pasión por el mar habrá hecho que se sintiera como pez en el agua (nunca mejor dicho) durante el rodaje. Ya habíamos visto al actor en este código de misterio con Élite, pero nunca en una ficción de ambientación histórica como esta, lo que la hace aún más interesante. Y ¿quién lo acompaña a bordo?

Un reparto plurinacional

Este es otro de los ganchos de 1899: han escogido a un actor de cada nacionalidad (o casi) para dotar de mayor realismo a la trama. Porque en 1899 no se habla un solo idioma: se hablan tantos como naciones hay representadas a bordo del barco. Junto a Miguel podremos ver a la británica Emily Beecham, a la danesa Clara Rosager, a la francesa Mathilde Ollivier… Y, junto a todos ellos, Andreas Pitschmann, que ya fue protagonista de Dark y que repite en esta serie.

La serie se rodó en su mayor parte en Berlín, hasta donde se desplazó Miguel durante una buena temporada, etapa en la que su separación temporal de su chica provocó que esta compusiera la famosa canción con el mismo nombre.

El símbolo del triángulo invertido

A lo largo de todas las imágenes promocionales, un triángulo invertido atravesado por una línea horizontal se repite constantemente. Ya vimos ese tipo de simbolismos misteriosos con la geometría en El juego del calamar. ¿Qué querrá decir en este caso? A primera vista parece la simplificación del casco de un barco surcando el mar, pero seguro que hay algo más: ya hemos visto imágenes de una enorme fosa en forma de triángulo surgiendo en medio del océano, de extraños mensajes formados por triángulos… Este elemento está presente a lo largo de los ocho capítulos de la primera temporada, por lo que habrá que estar muy atentos a lo que esconde.

La buena racha de Miguel Bernardeau

Después de su paso por HBO con Todo lo otro y de repetir en Netflix con 1899, dos semanas después del estreno de esta (es decir, el 2 de diciembre) tendremos a Miguel Bernardeau también en Disney + con La última, la serie que protagoniza junto a Aitana Ocaña, su pareja en la vida real. Solo le falta Prime Video, ¿no? Pues tampoco: allí estrenará en 2023 Zorro, la nueva versión de las aventuras del mítico héroe mexicano. ¡El actor ha hecho pleno!