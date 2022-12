¿Cuándo se fijó Aitana por primera vez en Miguel Bernardeau? Así lo cuenta la cantante

Loading the player...

Aitana y Miguel Bernardeau forman una de las parejas más populares del momento. Los dos artistas se encuentran celebrando el éxito del estreno de La última, su primera serie juntos que también es el debut de la exparticipante de Operación Triunfo en el mundo de la interpretación. Pero, ¿sabías que su romance comenzó en la pequeña pantalla? El actor era uno de los protagonistas de Élite y la vocalista no pudo evitar fijarse en él, aunque su personaje no le gustaba demasiado en un principio. ¿Quieres saber más de esta historia de amor? ¡Pues dale al play y no te pierdas ni un detalle!

