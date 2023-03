Pedro Pascal, el actor latino de 48 años de moda en Hollywood

Nadie podía imaginarse que Pedro Pascal, ese bebé que con tan sólo 9 meses tuvo que exiliarse de su país, Chile, junto a su familia, escapando de la dictadura de Pinochet; se acabaría convirtiendo en el actor latino más importante en producciones audiovisuales. Pero hasta llegar a alcanzar ese estatus de mega estrella, su pasado pasa por una larga lucha por lograr su sueño de ser actor. Los cambios de residencia, el bullying y las penurias de la profesión, además del desprecio por ser latino, han marcado los años previos a su éxito actual. El exilio es algo que le une a la biografía de su personaje en The Mandalorian y con el de The Last of Us, donde sus protagonistas tienen que huir de los regímenes neofacistas de FEDRA.

Nieto de españoles (su abuela era de Mallorca y su abuelo vasco), dejó de competir muy joven en natación, otra de sus pasiones, por las clases de teatro ya instalado en Nueva York, la ciudad de los rascacielos. Clases que dieron sus frutos con participaciones en obras de Off-Broadway como Maple and Vine, Old Comedy o Macbeth.

Antes de alzarse con el título de "secundario de lujo", apareciendo en varias de las series más conocidas de televisión como como Buffy, cazavampiros, The Good Wife, Graceland o Homeland, el intérprete ha confesado en varias ocasiones que no tenía suficiente dinero ni para pagar el alquiler. Hasta que en 2013 le llamaron para el que sería uno de sus contratos más importantes: interpretar a Oberyn Martell, la "Víbora Roja", en la cuarta temporada de la famosa serie de HBO Juego de tronos.

La serie 'Narcos', su gran escaparate

Uno de los papeles que consagró a este atractivo actor, defensor de los derechos del colectivo LGTBIQ+ (su hermana es la también actriz transgénero Lux Pascal), fue el del del agente de la DEA Javier Peña en la serie Narcos, de Netflix, donde coincidió con los españoles Miguel Ángel Silvestre y Javier Cámara. A partir de este momento, su rostro ya era más que reconocible entre los amantes de las series de televisión.

Acaba de estrenar la tercera temporada de The Mandalorian de Disney+, pero por si eso no fuera suficiente, el lanzamiento de la primera temporada de The Last of Us en HBO ha resultado ser su gran consagración a nivel mundial. Pascal es, sin duda, uno de los actores más valorados al uno y al otro lado del charco.

Este polifacético actor no ha dejado de lado la pantalla grande, interpretando con éxito el papel protagonista en Kingsman: El círculo de oro, además de la excelente interpretación del mercenario Pero Tovar en La gran muralla, junto a Matt Damon y la segunda parte de la historia de la superheroína Wonder Woman. Sin olvidar que este chileno de mirada penetrante ha rodado en Almería a las órdenes de Pedro Almodóvar y junto a Ethan Hawke, el cortometraje Extraña forma de vida.

Muy reservado con su vida personal, le han relacionado con varias bellas actrices como Maria Dizzia, Robin Tunney y Lena Headey, su compañera en Juego de Tronos, entre otras.