Recordamos el último concierto de Taylor Swift en Madrid hace 12 años cuando aún no era un ídolo de masas

Los fans españoles de Taylor Swift están de enhorabuena. La cantante americana acaba de anunciar que vendrá a nuestro país el próximo año, será el 30 de mayo de 2024 cuando aterrice en Madrid y ofrezca su exclusivo y esperado espectáculo de la gira 'Eras Tour'. Pero, no es la primera vez que la célebre artista ha pisado suelo español, ya lo hizo en 2011 en el WiZink Center ante 4.000 personas, con su gira 'Speak now'. Fue hace más de diez años cuando no llenó el estadio, y es que entonces no se había convertido aún en el ídolo de masas que es hoy. ¿Cuánto costaron en ese momento las entradas?, ¿Cómo fue su concierto en 2011? ¡Dale al play!

