Escucha todas las canciones que competirán el sábado en la gran final de Eurovisión

La segunda semifinal de Eurovisión, que contó con la actuación de Nebulossa, los representantes de España que tienen su plaza asegurada en la final, ha despejado la última incógnita: los últimos diez finalistas. Países Bajos, Noruega, Israel, Estonia, Georgia, Letonia, Armenia, Austria, Suiza y Grecia completan el cartel de participantes en el festival europeo de la canción que congregará a los Eurofans en la ciudad sueca de Malmo el próximo sábado. Escucha aquí todas las canciones que aspiran a hacerse con el ansiado micrófono de cristal.

Alemania con Isaak que canta Always on the run

Suecia con Marcus & Martinus que canta Unforgettable

Reino Unido con Olly Alexander que canta Dizzy

Francia con Slimane que canta Mon Amour

Italia con Angelina Mango que canta La noia

España con Nebulossa que canta Zorra

Noruega con Gåte que canta Ulveham

Países Bajos con Joost Klein que canta Europapa

Estonia con 5miinust & Puuluup que canta (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Israel con Eden Golan que canta Hurricane

Georgia con Nutsa Buzaladze que canta Firefighter

Letonia con Dons que canta Hollow

Armenia con Ladaniva que canta Jako

Austria con Luna que canta We will rave

Grecia con Marina Satti que canta Zari

Suiza con Nemo que canta The Code

Chipre, representada por Sília Kapsís que canta Liar

Serbia con Teya Dora que canta Ramonda

Lituania con Silvester Belt que canta Luktelk

Irlanda con Bambie Thug que canta Domsday Blue

Ucrania con Alyona Alyona & Jerry Heil que cantan Teresa & Maria

Croacia con Baby Lasagna que canta Rim Tim Tagi Dim

Eslovenia con Raiven que canta Veronika

Finlandia con Windows95man que canta No Rules!

Portugal con Iolanda que canta Grito

Luxemburgo con Tali que canta Fighter