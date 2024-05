Escucha las canciones de la segunda semifinal de Eurovisión

La final de Eurovisión está a punto de convertir Suecia en la capital de la música europea. Antes de que los representantes de los distintos países pisen el Malmö Arena queda sin embargo una segunda semifinal en la que se escogerán otras diez canciones que se unirán a las que ya fueron seleccionadas el pasado 7 de mayo. En esta segunda semifinal, comenzará las actuaciones Malta, con Sarah Bonnici, a la que seguirá el resto de participantes. Actuarán además varios componentes del grupo conocido como Big Five, entre ellos España, que mostrará a los fans por primera vez su actuación con Nebulossa. Te dejamos el orden y las canciones participantes en la segunda semifinal de Eurovisión 2024:

Malta con Sarah Bonnici que canta Loop

Albania con Besa Kokëdhima que canta Titan

Grecia con Marina Satti que canta Zari

Suiza con Nemo que canta The Code

Chequia con Aiko que canta Pedestal

Austria con Luna que canta We will rave

Dinamarca con Saba que canta Sand

Armenia con Ladaniva que canta Jako

Letonia con Dons que canta Hollow

San Marino con Megara que canta 11:11

Georgia con Nutsa Buzaladze que canta Firefighter

Bélgica con Mustii que canta Before the party's over

Estonia con 5miinust & Puuluup que canta (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Israel con Eden Golan que canta Hurricane

Noruega con Gåte que canta Ulveham

Países Bajos con Joost Klein que canta Europapa

Francia con Slimane que canta Mon Amour

Italia con Angelina Mango que canta La noia

España con Nebulossa que canta Zorra