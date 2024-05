Chanel desata la locura con su actuación en la primera semifinal de Eurovisión 2024 en Malmo

Quedan solo cuatro días para que Malmö se convierta el sábado en la capital de la música. En la cuenta atrás para la 68ª edición de Eurovisión, el festival de la canción ha arrancado con la primera de las dos semifinales, marcada por la emoción, la adrenalina y el talento. Aunque España no tiene que participar en esta ronda clasificatoria porque ya tiene una plaza asegurada, nuestro país ha estado muy presente esta noche ya que ¡ha regresado el Chanelazo! y nos ha hecho vivir un momentazo. Chanel Terrero ha participado en el increíble número de apertura, que ha hecho enloquecer a todos los presentes.

Suecia celebra los 50 años de su triunfo en Eurovisión con el emblemático Waterloo de ABBA y la primera ceelbración de estas bodas de plata ha comenzado por todo lo alto. Como bienvenida a la semifinal han elegido un arranque lleno de ritmo y sensualidad que ha comenzado con la voz de Eleni Foureira y su Fuego y ha continuado con Eric Saade cantando Popular. El número ha finalizado con SloMo de Chanel, que quedó tercera en Eurovisión 2022 y ha puesto a bailar a todos los presentes en el Malmö Arena desde la primera frase: "Llegó la mami!".

En esta primera toma de contacto con Eurovisión 2024, el público se ha mostrado muy participativo y efusivo, sin parar de cantar, moverse y ondeando sus banderines. Tras el espectáculo inicial ha continuado la semifinal con Malin Åkerman y Petra Mede como presentadoras. Esta última es uno de los rostros más conocidos del festival ya que es la tercera vez que se pone al frente del formato, aunque la ilusión sigue siendo la misma que en las ocasiones anteriores: en 2013 ejerció sola como maestra de ceremnoias y en 2016 junto a Måns Zelmerlöw.

Una de las grandes novedades de esta edición es que Francia, España, Italia, Alemania y Reino Unido, integrantes del conocido como Big Five, también actúan en las semifinales. Junto a Suecia, anfitrión al ganar el año pasado el Micrófono de cristal, se suben al escenario por primera vez en la antesala para interpretar sus temas. Eso sí, ninguno de ellos forma parte de la votación ya que tienen su plaza asegurada en la gran final y siguen manteniendo el privilegio de votar a los países en estas dos previas.

Silia Kapsis, que con 17 años es el representante de Chipre, ha actuado en primera posición con Liar. Le ha seguido Teya Dora, artista de Serbia que ha cantado canta Ramonda. Después ha llegado Lituania con Luktelk, de Silvester Belt. La siguiente en subirse al escenario ha sido Irlanda con Bambie Thug y su tema, Domsday Blue. La quinta actuación ha corrido a cargo de Reino Unido, con Olly Alexander y Dizzy; seguida de Ucrania y su dueto de representantes, Alyona Alyona & Jerry Heil, defiendiendo Teresa & Maria.

El show ha continuado con Polonia y el tema The Tower, interpretado por Luna. Croacia, con Baby Lasagna, ha defendido Rim Tim Tagi Dim. Después ha llegado el turno de Islandia, con Hera Björk interpretando Scared of Heights. También ha pasado por el escenario Isaak y su canción Always on the run representando a Alemania. La música ha seguido con Veronika, propuesta que canta Raiven, de Eslovenia.

En la recta final de actuaciones hemos a Finlandia con Windows95man cantando No Rules!. Suecia ha estado representado por Marcus & Martinus interpretando Unforgettable. El turno después ha sido para Azerbaiyán con FAHREE feat. Ilkin Dovlatov, y la canción Özünlə Apar. Desde Australia han llegado Electric Fields y el tema One milkali. Portugal ha presentado Grito, con la voz de Iolanda. El broche lo ha puesto Luxemburgo con Tali cantando Fighter.

** noticia en elaboración