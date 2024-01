Chanel habla de la parte más desconocida de Eurovisión y del duro entrenamiento que sigue para sus espectáculos

El 30 de enero de 2022 cambió para siempre la vida de Chanel Terrero (32). Ese día se convirtió en la ganadora del Benidorm Fest, la llave para ser la representante española en Eurovisión. En el festival de la canción, que se celebró el 14 de mayo de ese mismo año en el estadio PalaOlimpico de Turín, la artista hizo historia con SloMo. Un tema lleno de ritmo que, sumado a la cuidada coreografía, conquistó a Europa y le dio un tercer puesto. Aquella actuación desató la locura, los fans se volcaron y surgió incluso su propio movimiento: el Chanelazo. De aquella experiencia que marcó un antes y un después, especialmente de la parte menos conocida, ha hablado la artista durante su visita a El Hormiguero, donde ha presentado su nuevo trabajo.

"No te lo esperas, no hay cabeza humana que esté prepara para tanta presión, para lo bueno y para lo malo, y para tanta presión. Pero la verdad que yo tengo mucha suerte porque me rodeé de mi gente. Tengo el trabajo como primero en mi lista, entonces me enfoqué en los ensayos, en el trabajo, y nunca perdí la ilusión. Recuerdo esa época con muchísimo amor", le ha contado a Pablo Motos sobre Eurovisión. Además ha dicho que necesitó ayuda profesional para asimilar el cambio. "Yo voy a terapia desde que soy pequeña y sigo yendo, igual que vamos al gym del cuerpo tenemos que ir al gym de la mente", ha resaltado.

Chanel es una artista multidisciplinar que canta y baila con solsutra sobre el escenario después de una larga trayectoria como actriz de musicales. Pero aunque lleva años haciéndolo, reconoce que es un desafío para el que se prepara con un entrenamiento "extremo". ¿En qué consiste? Ella misma ha explicado que se basa en hacer "secuencias que son un minuto de cardio full out, uno de fuerza full out y luego cantar para ir cogiendo el training de pulmón". Posteriormente se sube a la cinta y mientras "cantar casi hasta que me quede morada".

Su primer álbum de estudio

La artista vive en España, concretamente en la localidad catalana de Olesa de Montserrat, desde que tenía solo tres años. Hasta entonces creció en La Habana, donde nació el 28 de julio de 1991, y sus raíces cubanas quedan reflejadas en su primer álbum de estudio. Chanel acaba de lanzar Agua, un disco que incluye doce canciones llenas de ritmo. Este lanzamiento llega dos años después de su boom ya que no quería precipitarse. "Quería dar mi mejor versión, hacer un trayecto de creación y de introspección, de saber que quería yo como artista. No quería convertirme en una marioneta y para ello necesitaba tiempo. Estoy muy orgullosa del disco, es mi mejor versión".

