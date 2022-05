Cantante, actriz y bailarina: todo sobre Chanel Terrero

Arranca la cuenta atrás para el gran día, ese en el que Chanel quiere hacer historia llevando a España a lo más alto de Eurovisión con su SloMo. Ella es sin lugar a dudas la artista del momento en nuestro país, aunque lleva mucho tiempo trabajando a destajo para labrarse un futuro que ahora cobra forma de presente. Basta con rememorar cómo ha sido su vida y obra hasta la fecha para decir, sin temor a equivocarnos, que estamos ante un verdadero talento para el espectáculo y una fuerza de la naturaleza. Mientras esperamos con impaciencia verla entrar en acción en el Pala Alpitour de Turín, echamos la vista atrás a todos esos escenarios donde la polifacética cantante, actriz y bailarina de 31 años ha ido forjando su brillante carrera desde que era muy joven. Un torbellino de estilo y personalidad con una trayectoria cuyo punto culminante parece estar en el festival de la canción, pero que todavía dará mucho que hablar de aquí en adelante.

Así es el espectacular mono de inspiración torera que lucirá Chanel Terrero en la final de Eurovisión

¡Ya apuntaba maneras! Las adorables imágenes de Chanel en su infancia con sus padres y su hermana

VER GALERÍA

VER GALERÍA

De nombre y apellidos Chanel Terrero Martínez, la artista nacía en La Habana un 28 de julio de 1991. Con tan solo tres añitos, se trasladaba con su familia desde la capital de Cuba hasta aquí. Un mudanza de gran calado rumbo a la localidad catalana de Olesa de Montserrat, en Barcelona. Allí se crió bajo el amor de los suyos, aunque no tuvo una infancia todo lo idílica que debería haber sido. De hecho, ella misma ha contado públicamente que llegó a sufrir bullying por parte de algunos compañeros en el colegio. Al parecer, en la escuela donde practicaba gimnasia rítmica, la insultaban por su color de piel. Afortunadamemnte, de aquello se alejó para descubrir a los nueve años su verdadera vocación, la que le ofrecía el mundo de las artes escénicas. Recibiría entones clases de canto, actuación, jazz y ballet clásico, esta última disciplina según el sistema de la Royal Academy of dance.​

¿Qué posibilidades reales tiene Chanel Terrero de triunfar en el festival de Eurovisión 2022?

Chanel lamenta el 'linchamiento' que ha sufrido, pero mantiene intacta su 'ilusión' por ganar

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Su madre, a la que adora, quería que su hija mayor tuviera la mejor formación posible porque veía en ella muchas posibilidades de llegar lejos. De esta forma, los estudios de danza de Chanel incluyeron un aprendizaje con figuras del baile como Víctor Ullate, Coco Comín o Gloria Gella. De esta forma, el cariño de nuestra eurovisiva por su progenitora es mayúsculo y sabe lo mucho que la debe, como demuestra la adorable carta que le dedicaba hace algún tiempo: "Mamá, aunque no te gusta que te lo diga, gracias por enseñarme que después de un día malo, viene uno bueno. Por reírte de todo y perder la vergüenza. Por tus consejos profundos y tus canciones preciosas. Por calentarme las manos de camino al cole. Por ser la mami más divertida que se pueda tener en cuanto salí de tu barriguita", le decía con gran sentimiento junto a unas tiernas imágenes de la infancia de la cantante.

Chanel se rodea de rostros eurovisivos antes de viajar a Turín

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Retomando cómo fue el crecimiento profesional de Chanel, con 16 años comenzaría a dar sus primeros pasos en el mundo del teatro musical.​ En 2010, la joven hispano-cubana se mudó a Madrid para encontrar más oportunidades a la hora de enfocar su carrera como actriz. Vaya si lo hizo, pues los responsables de las producciones más importantes de la Gran Vía se fijaron en ella para trabajar en espectáculos de renombre y con papeles protagonistas para títulos como Mamma Mia!, Flashdance, El guardaespaldas, Nine o El rey león. La joven artista había conquistado el llamado Broadway español, habiendo participado también en otros proyectos de este género como los cabarets Lío Ibiza y Delizia; el show Fiebre Hamilton; los infantiles El gran libro mágico, La ratita presumida, El lobo y las 7 cabritillas o Tarzán; así como la adaptación sobre las tablas del célebre cómic Mortadelo y Filemón.

Chanel Terrero pone rumbo a Eurovisión

VER GALERÍA

VER GALERÍA

El mundo del cine y la televisión también ha llamado a la puerta de Chanel en no pocas ocasiones, con pequeños papeles que muy probablemente a partir de ahora se conviertan en personajes principales. En 2011 hizo un extra en la secuela de la taquillera comedia Fuga de cebreros, en 2015 participaría en El rey de La Habana del director Agustí Villaronga; en 2018 la veríamos en El último invierno y en 2019 actuaba en el cortometraje La llorona. En cuanto a las series, su trabajo más reciente es en El inmortal, de Movistar+, pero tan solo hace falta echar la vista atrás para recordarla en ficciones como la mítica Águila Roja, iFamily, El Continental, La peluquería y Centro médico de TVE, El secreto de Puente Viejo en Antena 3; Los nuestros, Perdóname Señor, B&b: de boca en boca y Gym Tony en Mediaset, o Cupido y Wake up para la plataforma Playz. También la vimos en la producción hispano-finlandesa Kosta (The Paradise), y en el 'branded content' ConVecinos.

El 'challenge' en el que podrás participar con Chanel antes de su viaje a Eurovisión

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Chanel es un artista total 360º con un impresionante currículum, ya que además de cantante y actriz es una bailarina de muchos quilates. En 2011 trabajó en el popular programa Tu cara me suena con el cuerpo encargado de las coreografías del talent show, y un año antes se subió al escenario con Shakira en la actuación de la cantante colombiana en los MTV Europe Music Awards. La artista también se ha adentrado en el campo de los videoclips antes de grabar el suyo propio de SloMo, a destacar el que hizo para Ruth Lorenzo del tema Gigantes o la versión española del Another day of sun de la oscarizada La La Land. Tal vez podamos decir que la espina clavada de Chanel es sin duda el musical West Side Story, ya que se presentó a los castings para el musical en España quedando entre las tres finalistas para el personaje de Anita. Asimismo., estuvo muy cerca de encarnar ese rol en la nueva versión cinematográfica del mítico filme norteamericano, después de hacer una prueba en Nueva York delante del mismísimo Steven Spielberg.

Optimista, pero sin bajar la guardia: las impresiones de Chanel después del primer ensayo en Turín

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Hasta aquí la carrera de Chanel era más que envidiable, pero el punto de inflexión llegaría cuando decidió probar suerte en el proceso de selección para representar a España en Eurovisión 2022. Su candidatura era realmente potente con un tema muy pegadizo y una puesta en escena a cargo de Kyle Hanagami, coreógrafo de megaestrellas como Jennifer Lopez o Britney Spears-.Se celebraba entonces la primera edición del llamado Benidorm Fest en la localidad alicantina, donde la cantante rompería con todas las quinielas y se impondría a las grandes favoritas: Rigoberta Bandini y Tanxugueiras. Un triunfo acompañado de grandes dosis de polémica, a raíz del enfrentamiento que hubo por lo que designaba en su mayoría el voto popular y lo que decidían los miembros del jurado. Sea como fuere y pese a los ataques que recibió, la hispano-cubana ganó el certamen y a día de hoy cuenta con el respaldo prácticamente unánime de los eurofans.

¿Ha criticado Olaia, de Tanxugueiras, la victoria de Chanel Terrero? La artista lo aclara entre lágrimas

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Chanel es consciente de que nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de su familia, que ha estado a su lado desde sus inicios. En este sentido, siente especial predilección por su abuela Leonor, aunque el afecto que le tiene a su hermana menor Betlem tampoco se queda atrás. A esta la considera como la niña de sus ojos, y en una ocasión aprovechaba para bromear sobre el distinto tono de piel que tiene ambas: "Una se pasó de cocción y se quemó... mientras la otra se quedó crudita", expresaba con humor al compartir una fotografía de las dos. En el plano sentimental, la artista siempre se ha mostrado muy celosa de su intimidad y discreta con sus relaciones de pareja. De hecho, solo ha transcendido la que tuvo con Víctor Elías, el actor que saltó a la fama en Los Serrano que actualmente mantiene un romance con la cantante Ana Guerra.

Chanel nos habla de los duros momentos tras el Benidorm Fest y sus planes para Eurovisión

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La hora de la verdad ha llegado para Chanel que, desde que fuera elegida para abanderar a España en el festival de la canción, no ha parado de sumar adeptos y subir escalones en las apuestas hasta el Top 5. Su brillante y vibrante tour promocional por España y Europa ha afianzado las expectativas sobre ella, no tanto para conquistar el micrófono de cristal -aunque nunca se sabe- sino para el gran papel que seguro hará. “Me siento como si estuviera en una nube y que todo esto le está pasando a otra persona”, confesaba recientemente la intérprete a ¡HOLA!, donde por primera vez protagonizaba un posado espectacular. “Es un ritmo tan frenético que me cuesta parar y saborear, pero en ello estoy”, nos contaba. Es verdad que su agenda echa humo, pues después de Eurovisión retomará los ensayos de Malinche, el ambicioso musical que Nacho Cano estrenará el 15 de septiembre sobre la extraordinaria his­toria de amor entre la princesa inca y Hernán Cortés. Chanel será la mujer que cautivará al conquistador, aunque ella ya nos ha cautivado y conquistado a todos.

El cariñoso mensaje de Víctor Elías a su ex, Chanel Terrero, tras su victoria en el Benidorm Fest