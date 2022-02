¡Ya apuntaba maneras! Las adorables imágenes de Chanel en su infancia con sus padres y su hermana

Chanel Terrero no ha llegado hasta aquí por casualidad, sino que su triunfo es fruto de un arduo trabajo de muchos años que hay detrás y también de una innegable pasión que le viene de cuna. Desde muy pequeña ya le gustaba el mundo del ballet, la interpretación, el canto... y así lo demuestran las adorables imágenes que ella misma ha ido compartiendo desde hace tiempo, sobre cómo vivían en su casa todo lo relacionado con el mundo artístico. Unas simpáticas y entrañables fotografías de su infancia en la que también queda patente el amor que nuestra próxima representante en Eurovisión siente por su familia, quienes han sido testigos del imparable crecimiento de la también actriz y bailarina. Nacida en La Habana hace tres décadas y afincada en España desde que tenía 4 añitos, se ha criado en nuestra cultura aunque por sus venas corre mucha sangre latina. Así, entre los trajes que lucía de niña, no podía el faltar el atuendo tradicional de rumbera cubana, y así lo llevaba con gran desparpajo mientras posaba con los brazos en la cintura frente a la cámara. Le encantaba disfrazarse y siempre le pedía a su madre que lo hiciera de princesa, así que dicho y hecho.

Era un talento natural desde que era una cría y así se lo mostraba a los suyos, a quienes reunía y sentaba en sillas como si fuera un patio de butacas para hacer delante de todos ellos sus shows al estilo Beyoncé, a la que tanto admiraba y admira, con el mando de la tele en la mano como si fuera un micro. Porque lo lleva dentro y no se ha dedicado a otra cosa desde que comenzó a trabajar con 16 años, Chanel sabe que nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de su gente. Siente especial predilección por su abuela Leonor, aunque el cariño le tiene a su hermana menor Betlem tampoco se queda atrás. Juntas y muy sonrientes se inmortalizaban de pequeñas durante una Navidad con el clásico gorro de Papa Noel, instantánea que servía a Chanel hace no mucho para conmemorar el cumpleaños de la que considera como la "niña de mis ojos". Además, aprovechaba para bromear sobre el distinto tono de piel que tiene cada una: "Una se pasó de cocción y se quemó y la otra se quedó crudita", comentaba entre risas. También hemos visto cómo la artista echaba la vista atrás para dedicar un precioso mensaje a su madre, a la que dirigía unas palabras repletas de ternura.

"Mi mamá, aunque no te gusta que te lo diga, gracias: Por enseñarme que después de un día malo, viene uno bueno. Por reírte de todo y perder la vergüenza. Tus consejos profundos, porque en el fondo siempre me gustó tu “Parlem de la vida” Tus canciones preciosas. Por calentarme las manos de camino al cole. Por ser la mami más divertida que se pueda tener... Por infinidad de motivos, para mí eres la madre que quería tener en cuanto salí de tu barriguita", le decía. Sobre su progenitor, Chanel rescataba igualmente una preciosa imagen del pasado con él mientras ella le daba un beso en la cara, le rodeaba con el brazo por encima del hombro y le felicitaba así por el Día del padre. Dice la cantante que si pudiera hablar a esa Chanel de seis añitos le diría que "que no pierda ese rumbo, que el trabajo es esencial pero que siga soñando porque los sueños se hacen realidad", declaraba durante su presentación en el Benidorm Fest del que acabó resultando ganadora. Su próximo reto es nada menos que Eurovisión, festival que ha visto siempre con su familia en casa mientras cenaban todos juntos cruzando los dedos para que nos dieran los doce puntos. Ahora, será ella quien lo dé todo sobre el escenario de Turín con su SlowMo para cautivar a Europa entera como la auténtica estrella que ya es.

