Estos son los artistas que compiten en la primera semifinal de Eurovisión 2022

La semana eurovisiva ya está aquí. Tras la expectación creada por los ensayos de Chanel desde su llegada a Turín, este martes empieza la competición con la primera de las tres grandes citas del festival, la primera semifinal. De los 40 países que este año se presentan al certamen musical, que es seguido por más de 200 millones de espectadores, sólo Reino Unido, Francia, Alemania, España e Italia, conocidos como los 'Big Five' (los cinco países que más aportan económicamente a la Unión Europea de Radiodifusión), tienen asegurada su plaza en la gran final, mientras que el resto deberán luchar por un puesto que les allane el camino hacia el ansiado micrófono de oro.

En esta primera semifinal 17 países, Albania, Letonia, Lituania, Suiza, Eslovenia, Ucrania, Bulgaria, Países Bajos, Moldavia, Portugal, Croacia, Dinamarca, Austria, Islandia, Grecia, Noruega y Armenia se verán las caras sobre el escenario y solo 10 de ellos conseguirán un pase a la final. Francia e Italia, país anfitrión, serán los encargados con su jurado y su televoto de decidir en este primer cribado qué artistas pasan a la final mientras que España, Alemania y Reino Unido lo harán en la segunda semifinal que tendrá lugar el próximo jueves 12.

Las grandes favoritas de esta primera semifinal son Ucrania y Grecia, aunque como en todo certamen musical que se precie el factor sorpresa no debe menospreciarse. La encargada de romper el hielo sobre el escenario será Albania, cuya representante, Ronela Hajati, intentará defender su tema Sekret, a pesar de que no ha terminado de convencer a sus seguidores, quien parecen algo decepcionados con su actuación. El segundo turno será para Letonia con su 'boyband' y tema Eat Your Salad (Comete la ensalada) quien con su divertida letra y actuación esperan meterse al público en el bolsillo. El tercer lugar será para Lituania, que por primera vez en su historia se presenta con una canción en lituano, Sentimentai, interpretada por Monika Liu.

En cuarto lugar irrumpirá en el escenario del Pala Alpitour de Turín,Marius Bear quien representará a Suiza con la balada Boys Do Cry y el que una vez terminada su actuación dejará su espacio a Eslovenia con el grupo LPS (Last Pizza Slide) y más tarde a Ucrania, quien debido a la situación que actualmente vive su país tras la invasión rusa promete ganarse el cariño de gran parte del público con la banda de hip-hop Kalush Orchestra y su tema Stefania, una canción escrita por el líder del grupo Oleh Psiuk, en honor a su madre.

Más tarde le llegará el turno a Bulgaria quien intentará hacerse con un hueco en la final con Intelligent Music Project y su tema Intention, interpretado por Ronnie Romero, un chileno, afincado muchos años en Madrid. Los Países Bajos actuarán en octava posición y lo harán con S10, encargada de cantar De Diepte en Turín 2022, el primer tema del país en neerlandés desde 2010, mientras Moldavia ha vuelto a apostar, por tercera vez, por el grupo Zdob și Zdub, a quien en esta ocasión se le sumará el dúo Frații Advahov para cantar la canción Trenuletul.

Nuestro país vecino, Portugal actuará en décimo lugar, y aunque una de sus coristas ha tenido que ser aislada tras dar positivo la actuación de Maro y su tema Saudade Saudade parece estar asegurada. Croacia tomará el testigo con Mia Dimšić y su composición Guilty Pleasure al que seguirá Dinamarca con su 'girlband' Reddi, quienes saltarán al escenario para interpretar The show, una canción que destila positivismo.

DJ LUM!X y Pia Maria representantes de Austria, quienes actúan en decimotercer puesto con su canción Halo, se han convertido en unos de los grandes favoritos de esta 66ª edición, sobre todo por su puesta en escena donde una enorme plataforma circular con luces de neón mantiene totalmente extasiado al espectador. Sigga, Beta & Elín representarán a Islandia con la canción Með Hækkandi Sól. Estas tres hermanas todas ellas con una bonita voz han conseguido su billete para Turín y ahora deberán defenderlo en esta semifinal al igual que Grecia quien llega como una de las favoritas con la jovencísima Amanda Tenfjord, de 24 años, y su tema Die Together una balada en donde quedan patentes sus raíces escandinavas, pues su madre es Noruega y allí es donde ella ha pasado la mayoría de su vida.

Noruega actuará en penúltimo lugar, y aunque no es uno de los puestos más deseados, su actuación, protagonizada por una manada de lobos llamada Subwoolfer, promete no dejar indiferente a nadie. Escondidos tras dos caretas de lobo amarillas con gafas de sol, interpretarán el tema Give That Wolf A Banana (Da un plátano a ese lobo). La encargada de cerrar la tanda de actuaciones será la armenia Rosa Linn, de 21 años, y quien representa a su país con 'Snap’, una balada que de los recuerdos de una relación difícil de olvidar.