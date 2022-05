La emoción de Chanel Terrero tras su histórico tercer puesto en Eurovisión: 'Está siendo un sueño'

España ha quedado en tercera posición en la 66 edición de Eurovisión, una posición con la que Chanel Terrero ha dejado el listón muy alto y hecho historia ya que no se lograba desde 1984. Para la artista y todo su equipo de baile, que son una pieza fundamental del espectáculo, esta medalla de bronce sabe a oro ya que han visto cómo el gran esfuerzo de estos meses ha tenido su recompensa. "No podemos estar más orgullosos. Cada uno de nosotros nos hemos bajado del escenario y hemos dicho 'lo hemos dado absolutamente todo, os lo hemos regalado'. Lo que hemos hecho nos ha salido del corazón y de horas de trabajo y dedicación. El resultado ha sido increíble", ha dicho ante las cámaras de TVE sin poder parar de llorar y de abrazar a sus compañeros de aventura.

La representante española, que tendrá un encuentro con sus fans este domingo en la Plaza Mayor de Madrid, no ha parado de abrazarse a sus compañeros cuando la gala ha llegado a su fin. De hecho, una vez concluida se han quedado con el público que no paraba de gritar "Chanelazo, campeones". Chanel aún está asimilando que su actuación ha batido récords y ha asegurado que "está siendo un sueño con el que llevamos soñando día tras día y se ha cumplido". Se siente "super contenta" con la posición que ha logrado, pero confiesa que su gran triunfo ha sido bajar del escenario, mirar a los bailarines que la acompañan y decir "lo hemos hecho".

Cuando estaba interpretando SloMo se ha mostrado muy segura de sí misma y esa misma confianza la ha acompañado tanto en los minutos previos como en los posteriores, incluso cuando las votaciones estaban más reñidas. "He estado super concentrada y no he pasado nervios, los pasé ayer. En las votaciones estaba super tranquila", ha dicho. Los cinco bailarines de su equipo también se han centrado en disfrutar y en vivir este momento único en el que sienten muy cerca el apoyo. "Gracias a todo el mundo por apoyarnos, por mandarnos energía, poner velitas, enviarnos amuletos...", ha indicado Chanel, cuya participación en el Benidorm Fest estuvo llena de polémica.

Sus primeras palabras al bajarse del escenario

Durante su actuación, Chanel Terrero ha vivido una preciosa experiencia que no olvidará nunca y cuando ha finalizado, aún sin creerse del todo lo que acababa de ocurrir, no ha podido contener las lágrimas. "Ha ido muy bien. Estoy llorando, pero de emoción. Muchísimas gracias. Ha sido increíble, la gente y todo. Hemos disfrutado un montón. ¡Gracias por todo el apoyo!", ha dicho nuestra representante, cuyo número ha sido recibido con gran ovación y aplausos por los eurofans presentes en el Pala Alpitour de Turín.

La artista, aún con la respiración entrecortada tras dar lo mejor de sí misma sobre el escenario, ha explicado que ha trabajado muy duro con su equipo de baile para este importante festival que sigue siendo un auténtico fenómeno tras 66 años de emisiones (solo hubo un parón desde 2020 por la crisis sanitaria). Sin dejar de agradecer todo el apoyo que recibe tanto de seguidores como de compañeros, ha asegurado desde el primer momento que no importaba cuál fuese el resultado porque pasara lo que pasara ella está muy feliz.

